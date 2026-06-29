被問有沒有不花錢的方法？創業家傻了…創投前輩「5字」醍醐灌頂說到心坎裡

想讓自己有個好選擇 就讓自己能多點選擇 #循序漸進

在創投產業待了十多年，自然而然會遇見各式各樣不同的創業家。除非只是朋友彼此交流聊聊天，要不然這些創業家認真的找到我們這些投資人的時候，一定是心中想要多點資金，來幫助他們成就心目中的創業夢想。所以交流對於資金的需求用途，以及未來的報酬，就是彼此關注的重點。

而剛開始踏入這行的我，就非常喜歡跟著一位尊敬的創投前輩，一起去看案子。畢竟，「沒有慧根，也要會跟」。

本文摘自《花錢有道》

這位創投前輩，常常在聽完創業家們分享之後，很認真的問他們一個問題：「您們有沒有想過，如果想要達到預期的夢想，以及獲利目標，是否有其他用錢更少，甚至不花錢的方法？」

剛開始聽他這麼問的時候，我心裡都會忍不住的好奇：「我們身為投資人，不就是為了給他們錢，才來聽取這些投資案的嗎？怎麼還要他們思考，如何花錢更少，甚至是用不花錢的方法，來達到他們的目標呢？」

顯而易見，我這樣的想法，和很多創業家們幾乎有著同樣的思維模式，所以常常得到他們的答案就是：「我們就是需要錢，才會邀請你們投資人來共襄盛舉。如果有其他的方法，我們就不會找你們了。」通常碰到這樣子的回答，這位前輩也只是笑笑，並不會做進一步的爭論。可是接下來，他也就不會對這家公司表達更多的興趣。

在經過幾次和他共同拜訪投資標的之後，有回和他一塊兒晚餐，我就忍不住問他：「大哥，為什麼您總要問這些被投資人，除了花錢之外，有沒有想過其他可以花更少錢，甚至不花錢的方案？」

聽我這麼問，他似乎一點都不訝異，反而笑笑的對我說：「你能夠憋這麼久才問我，也算是不簡單了。其實，我會有這種詢問的習慣，也是跟我自己的創業經驗有關。」當他這麼說之後，我才知道，原來他也曾經創業過。

最好的投資，是花錢前想清楚能不能不花

「記得我第一次創業的時候，是要推出一個企業應用的套裝軟體。那時候年輕氣盛，仗著自己曾經幫許多企業開發過幾款軟體，協助客戶賺了些錢，就毅然決定自己創業。甚至還有一些投資人，包含我的客戶，聽了我的創業方案之後，就直接給了我整整三千萬元的資金。」

「就這樣，更加重了我傲慢的心，想都不想便大手大腳的租了辦公室，還花了很多錢重金裝潢。在那個時候，我還告訴自己的投資人們，必須要把氣勢做出來，才能夠讓別人知道我們是認真的想要把事情做好。」

說到這裡，前輩突然意味深長的嘆了一口氣，接著繼續告訴我說：「沒想到，就在我推出軟體的前兩個月，另外一位競爭對手，竟然發布了比我還更優質的產品和配套的服務。」

「就這麼一下子，完全打亂了我所有計畫和節奏。不僅原有的產品，瞬間變得沒有競爭力，公司的軟體工程師和團隊，士氣也大為受挫。在大家都成為無頭蒼蠅，不知如何是好的時候，我每個月卻還需繼續支付高額的薪水和租金。」

「不到幾個月的時間，就把現金用罄，而投資人們，在看不到新產品計畫的情況之下，也不願意繼續投資。因此，我只能暫時結束公司。」聽著他說「結束公司」這四個字的語氣，可以想見當時的他有多麼的落寞。

「認真回想一下，那個時候不管是人員的擴編也好，又或者是辦公室的租賃，我其實都可以有更加實惠的選擇方案。例如軟體工程師，我就不需要自己養，而可以用協作的方式，和別人共同開發。那麼當競爭對手產品出來的時候，我就不需要繼續負擔這些工程師的薪資成本。」

「而辦公室的租賃和高額裝潢成本，更是個笑話。這些工程師其實都可以在自己的家裡面工作，只需要偶爾到咖啡廳開會，更新進度即可。我曾經算過，如果當時不養工程師，也不租辦公室的話，公司可以有機會留下更多資金，再度過個五、六年都不是問題。」

陷入無知的樂觀

這個時候，我似乎終於理解，為什麼前輩會問這些創業家，除了眼前的執行方案，還有沒有思考過更省錢，甚至是不花錢能夠完成夢想的原因了。

「透過花錢來賺錢，本身並沒有問題。但是如果沒有給自己多一點的選擇，本質上就是沒有選擇。這樣一來，就容易陷入『無知的樂觀』。就會不小心，在極度喜歡眼前方案的情況之下，看不見任何其他對自己更有利的做法。」

當聽到「無知的樂觀」這幾個字的時候，真是醍醐灌頂，說到心坎兒裡去了。難怪，古人說：「窮則變，變則通。」

想讓自己有個好選擇，

就讓自己能多點選擇。

除了理解怎麼樣花錢，

更要懂得怎麼不花錢。

思考練習

在你的生活跟工作中，是否有原本想以「花錢」來完成目標，卻因為資源不足而採用其他「不花錢」的方法，最後也順利達標的經驗？ 除了理解怎麼樣花錢，更要懂得怎麼不花錢。

（本文摘自《花錢有道》作者：郝旭烈)