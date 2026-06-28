朋友手機訂閱App月花1萬多元 財商專家憶英語雜誌教訓：沒有使用都是浪費

花錢除了一次花 更要在乎一直花 #無形流失

剛進入大學就讀的時候，有位同寢室的室友英文非常厲害。後來我發現，他有一個令人敬佩的良好習慣，就是除了偶爾在宿舍內，會帶著耳機收聽當時流行的英文廣播頻道「ICRT」之外；他還訂閱了每月英文學習雜誌，幾乎每天都花三十分鐘，認真的聆聽、筆記和學習。

有天我閒著沒事，問他是否可以把他的雜誌借我看一下。他想都沒想，就把雜誌還有所有筆記、單字記憶卡，全部放到我桌上。我就這麼看著、看著，突然從嘴巴裡面冒出來一句話：「嗯，我好像也應該去買一本來讀一讀、看一看。」

「 啊？ 買一本？ 這是每個月出版一本的雜誌耶， 如果你只買一本， 要花一百二十元。但是如果你一次訂閱一整年，那麼平均每本才將近九十元。你不覺得與其買一本，不如直接訂一年比較划算嗎？」聽完室友這麼一分析，我突然覺得自己實在是太小家子氣了，一點財務思維都沒有。當下立刻就填寫了一年的訂購單。

本文摘自《花錢有道》

決心，確實下得很快；花錢，確實給得也快。

人生總是這樣……想像都很豐滿，現實卻很骨感。

雖然每本雜誌由一百二十元變成九十元，看起來是讓花費大幅的下降。然而，所有的成本投入，最終目的是為了要創造價值，以及產生效益。換句話說，所有雜誌必須要認真的閱讀、學習，讓雜誌為我所用，這樣花的錢才真的有用。所以說，「訂閱」這件事的本質，就是一種「長期承諾」。

既然是「長期承諾」，那就不能只單單看一期雜誌的成本，而必須要看一整年的訂閱成本。如果沒有辦法認真的執行一整年，就代表這個整體投入的成本，沒有得到應有的使用和對待。也就是，錢雖然花出去了，期待的累積效益卻沒有達成。

我記得，當我訂閱了之後，就開始馬不停蹄的忙著國樂社團的教學和公演。後來，又因緣際會的創立了國際經濟商管學生會(AIESEC)，成為清華大學第一個跟經濟財務有關的學生組織。簡單來說，就是在忙得昏天暗地的情況之下，根本就無暇顧及我那個原來開開心心訂閱英文雜誌的學習計畫。

所以，當我到第二年被雜誌社詢問，要不要續訂的時候，我看著自己書桌旁邊，堆疊著好多本幾乎是嶄新未開的雜誌，就立刻把雜誌社的繳費單給默默的收了起來。

沒有使用，都是浪費

這是我第一次針對「訂閱」這種商業模式，有了深刻的體會和啟發。就是不同於一般的「一手交錢，一手交貨」的買賣模式，其實「訂閱」的花錢，不能只看單一的「一次」，更要看累積總和的「一直」。

花錢除了一次花，更要在乎一直花。

畢竟，「訂閱」期待的是長期累積的整體效益，所以，在成本的看待上面，當然也是長期累積的整體成本。就算單次的成本非常的低，但是若整體成本花費之後，沒有達到使用預期的整體效益，那麼就要果斷的停止訂閱。

回想起當時能夠在一年之後，就立刻有所警覺，其中一個非常重要的關鍵，還是因為看得到桌子旁邊那個「有形」的雜誌，才讓我醒悟到，原來再怎麼便宜的產品或服務，如果沒有使用的話，都是浪費。

不過，人們總是很健忘。這也難怪曾經有位老師告訴我，人們常常需要的並不是「被教育」，而是「被提醒」。

定期檢視，減少無形的浪費

後來手機App盛行之後，「訂閱經濟」蔚為風潮，又讓自己「好了傷疤忘了疼」。特別是App 的訂閱模式，不像「有形」的雜誌一樣，完全是一種「無形」的存在。就算你花了錢之後，沒有使用你訂閱的App，你也沒有辦法像看著未拆封的雜誌一樣，會隨時有感的提醒自己，付出了沒有效益的金錢。

直到有一次，我們幾個好朋友在聊天的時候，突然有位兄弟對著大家說：「你們知道嗎？我最近去看了一下我手機裡面訂閱的App，才發現我每一個月，竟然在各種不同的軟體上面，花費的訂閱金額總計將近一萬多元。也就是一年算下來，我的訂閱費用，竟然高達十多萬元。」

他一說完之後，我也不自禁的吞了一口口水，心裡想：「我好像也有不少的訂閱，似乎也沒有好好的計算過，到底一個月，自己花在訂閱上一共有多少錢。」

當天聚會結束之後，我打開了自己的手機訂閱頁面，簡單做個加總之後，才驚訝的發現，自己每個月的訂閱費用也不容小覷，只比那位兄弟少了那麼一丁點。這時候，我想起了英語雜誌的訂閱教訓。

還好的是，手機上的訂閱，是以每個月計算，而不是以年度計算。於是我就很認真的看待自己所有App 的使用狀況，一個一個取消很少使用，甚至是已經不使用的App，讓自己瞬間減少了幾萬元不必要的花費。

訂閱不只一次花，訂閱更是一直花。

花錢除了一次花，更要在乎一直花。

訂閱，要在乎的是：不只是短期效益，更要有長期承諾。

思考練習

1你目前是否有實體雜誌等「有形」的訂閱？ 檢視自己的使用狀況，是否有達到原本預期的效益？ 2打開手機的訂閱管理頁面，看看你訂閱了哪些App。這些App 是否經常使用，或是可以直接取消訂閱？ 設定一段時間，定期做上述動作。

（本文摘自《花錢有道》作者：郝旭烈)