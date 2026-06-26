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貶低別人不好笑！「秒熟人」的祕密：拿自己的不完美開玩笑反而更受歡迎

聯合新聞網／ 野口敏
秒熟人聚會充滿笑聲的關鍵在於不畏懼展現自身不完美與弱點，並透過拿自己的不完美開玩笑來拉近人際距離，過上自由且放鬆的舒適生活。示意圖／Ingimage
秒熟人聚會充滿笑聲的關鍵在於不畏懼展現自身不完美與弱點，並透過拿自己的不完美開玩笑來拉近人際距離，過上自由且放鬆的舒適生活。示意圖／Ingimage

會拿自己的不完美開玩笑

秒熟人一天會笑上10次、20次。這是因為他們身邊聚集許多能令人心情愉快的人。

例如，與朋友見面時，朋友說：「我剛拿到10個今天過期的日式饅頭，光是想到就覺得胃酸逆流。」當你笑出來的時候，他會硬塞5個給你。

或是你收到一則LINE訊息，是一位五十多歲的男性傳來的：「我剛打開冰箱，發現昨天買的紅豆奶油夾心麵包不見了。我問妻子是不是吃掉了，她回我：『你真小氣。』」

他們並非刻意逗你笑，而是他們的存在本身就很可愛且充滿魅力。

為什麼有趣的人會聚在一起？大概是因為，不受現代社會刻板規範束縛的人會互相吸引。他們不會猶豫「在這裡說這個可能不太好」。

當然，他們也都懂得基本禮儀，所以分寸掌握得當。只不過，因為沒有無謂的禁忌，所以他們的言語中充滿自由，這就是笑聲的源泉。

即便他們的工作環境再拘謹，在家人和朋友面前，依然能自由表現自己，工作壓力就會隨之消散。

第一次參加秒熟人聚會的人，會對這份自由感到不適應，但一旦習慣，那種解放感非常舒適，甚至會讓人開始自在的表現自我。

曾經有位成員一直都給人安靜的印象，在成為秒熟人團體的一員後，突然冒出一句：「發熱緊身褲（Heattech Tights）真是個好東西。」

當大家不知道該如何回應時，他繼續說：「我一直到45歲時，都拒絕穿發熱緊身褲，但一穿上就再也回不去了。我當初到底在抗拒什麼？」一開始發愣的人們，瞬間爆出笑聲。

除此之外，秒熟人也能毫不猶豫的展現自己的弱點。

歡笑往往存在於自由、不足和缺點之中。因此，就算談論自己不完美、愚蠢的一面，也不會被任何人輕視，反而會更受喜愛，每一天都能充滿笑聲。

例如，有人說：「打高爾夫球時比平時更有力氣，我們通常說是腎上腺素（Adrenaline）爆發對吧？但我有一次大喊成『合利他命（Alinamine，一種維他命B產品）爆發啦！』被後面那組人聽得一清二楚。」

又或是：「我在書店看到超喜歡的作家池井戶潤的書，站著翻閱時，發現是我沒讀過的書，忍不住就買了。讀到接近結局時心臟都快跳出來了，結果最後才發現──我以前讀過啊！」

誰會嘲笑願意分享自己趣事的人？肯定會喜歡上他們。

大是文化《成功的人都得學會自然熟》，作者：野口敏
大是文化《成功的人都得學會自然熟》，作者：野口敏

透過貶低他人博取的笑聲，只會讓人受傷，無法帶來幸福。

而秒熟人喜歡的，是拿自己的不完美開玩笑。

現代人往往過於擔心，一旦說出自己的不足和愚蠢之處，就會被人看不起、踩在腳底下。結果，人生有一半（甚至高達九成）的事情都無法與人分享。如果隱藏部分的自己過活，自然會失去自由，笑容也會隨之消失。

（本文大是文化《成功的人都得學會自然熟》，作者：野口敏 ）

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