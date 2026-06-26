台股賺不飽？他喊「普通人翻身靠買房」：房貸是風險最低槓桿

在AI出口動能延續與企業獲利強勁成長的帶動下，台股今年表現亮眼。一名網友發文，稱他和在金融業工作的媽媽談論資產配置的議題，他認為基於「規模效應」，即使台股強勁，若本金不夠也無法大賺，只有買房、把資產基數放大才是普通人翻身的機會，媽媽也很同意他的觀點。對此，有網友認為他說的是「大實話」，但也有人不看好台灣的房市，認為是台灣市場溢價太嚴重，且從股票賺錢的人也不願意貸款買房，直言房市已經是「Dead Money」了。

一名網友在Threads發文，表示近期跟從事金融業的媽媽聊資產配置的議題，他認為普通人想翻身只能靠買房，原因在於「規模效應」，縱使近年來台股表現亮眼、年化報酬率很好看，但一般人本金不夠多，報酬也無法衝高；反之買房是一般人能合法貸款到遠超原始本金的機會，只要房價上漲，哪怕只漲一點點，都能使資產增加幾百萬、甚至千萬。

原PO指出，比起股市融資或高利信貸，房貸是風險很低的槓桿，不僅銀行不敢隨便抽，還有政府給予的補助，例如利息低的住宅貸款、團信保險、減稅政策等等，勢必是普通人翻身時，最安心的「開掛工具」。

原PO最後補充，房價齊漲後，的確可能賣掉也換不到其他物件，但賣房得到的資金如果能投入股市，不用幾年也能夠買到更好的房子，因此研究投資策略時，除了了解股市運作外，更要學習房市的相關知識，才能成功翻身賺大錢。他表示以上觀點也得到媽媽的認可。

此文一出，原PO觀點獲得許多網友認同，一位網友稱讚上述言論是「大實話」，買了房可以將其當成賺取複利的「雪球」，漲價也不一定要賣，可以運用增貸來進行資本操作，「進可攻退可守」。但他也提醒，台灣很多人投資房市是想賺價差，但其中的交易成本、稅金、房地合一稅也要考慮進去，以免因小失大。

更有網友分享親身經驗，她和老公7年前什麼資源也沒有，存款僅有30萬，後來選擇在蛋殼區置產，房價約288萬元，頭期款80萬是去借信貸付的，交屋後每個月還要付6千到7千元，裝完冷氣後完全沒錢了。

該網友說，在買這間房滿6年的時候，一坪共漲了9萬多元，他們在估算之下，趁著信用管制剛開始時賣掉，用回租的方式繼續跟買家租，並在蛋黃區買了一間800多萬的預售屋，換屋後甚至有一筆錢能做投資。他表示自己完全沒想到之前那麼窮，如今卻能買蛋黃區的房，印證原PO提及「普通人翻身靠買房」的觀點。

但也有網友並不看好房市的前景，認為目前溢價過高，股票大賺的人並不願意提現出來買房，而傳產或服務業的員工薪水根本不足以負擔房價，由此可見台灣房市簡直是「dead money」（意指長期停滯不前、無法產生增長或缺乏流動性的資金），更何況現在年輕人賺到錢更偏向買ETF，研判台灣房市未來並不樂觀。

根據住商機構觀察中央銀行資料，證券劃撥存款餘額4月達4.3兆創歷史新高，與去年同期相比大增逾1兆元；消費者購置住宅貸款餘額4月雖達11.7兆，仍處歷史高點，但與上月相比僅成長0.4%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，從股市熱絡情況可看出，市場並不缺乏資金，「但卻流不入房市」，主因是有央行信用管制措施、銀行限貸等。