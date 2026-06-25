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一千萬到兩億都免贈與稅！律師點破夫妻金錢調度：要小心的其實是遺產稅
夫妻間的資金調度是否會被課徵贈與稅，經常是許多家庭關注的焦點。
蘇家宏律師在影音內容中明確指出，夫妻雙方帳戶間不論金額多寡，互相轉帳其實「沒有贈與稅的問題」，因為依據現行法規，夫妻之間的互相贈與是免稅的，即便轉帳金額高達一千萬元、甚至兩億元，都不需要繳納贈與稅。
然而，蘇家宏律師特別提醒，雖然夫妻轉帳免徵贈與稅，但若是其中一方在移轉財產後「不幸過世」，此時就會引發遺產稅的問題。
他舉例說明，如果丈夫生前將兩千萬元的資金過戶轉帳給太太，而後丈夫不幸過世，這筆已經移轉過去的兩千萬元，在法律上其實「還是會被歸入遺產稅的計算」中。
因此，他呼籲投資人與民眾，夫妻間資金往來真正需要提防的不是贈與稅而是遺產稅，甚至打趣建議太太可以向先生喊話「要送趕快送」，及早做好長遠的資產規劃。
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