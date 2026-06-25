《「我是有錢人」迷思800》辛苦的資深上班族 不必「熬」到65歲才能退休

上個星期，筆者跟一位許久未見的大學同學吃飯、聊天。席間，她談到公司最近一、兩年來，由於招幕有實際工作經驗的新人非常不順，讓她在職場中吃盡苦頭。

她表示，雖然公司招牌不小，但因為能給的薪資並不怎麼高，應徵進來的新人只要有了一定的年資及經歷，就立刻挾著大公司的名氣與招牌，跳到薪水更高一些的公司去。

且這批新人類，全都堅持「領多少薪水，就辦多少事」的原則，不但不願意加班，工作也是「儘量閃躲推拖掉」。如此一來，公司所有每年固定要執行的大型專案，就全都落在她們這幾位，年齡在50、60歲，只希望工作穩定，又有多年執行專案能力與實戰經驗的「大姐頭」身上。

只不過，隨著加班時間越來越長、工作數量越來越多之際，讓筆者這位同學，除了找人吐苦水之外，就只能期望「請領勞保年金法定年齡」的65歲「快快到來」。

請領退休金有玄機

但筆者聽了她的話之後，反而勸她，假設覺得工作如此辛苦，也真的不必艱苦地「熬」到65歲再「退休（請領勞保退休金）。因為，現行《勞工保險條例》對於請領退休金的規定是有「玄機」的。

在正式回答筆者同學的「解方」之前，個人想先說明一下，目前大多數上班族能夠請領的退休金有兩塊：退休金第一層的勞保老年給付（法源為《勞工保險條例》），以及第二層的（新制）勞工退休金（法源為《勞工退休金條例》）。當然更仔細來說，也還有「勞退舊制」，但因為符合條件的勞工越來越少，在此並不特別進行分析。

先簡單說重點：屬於第二層的（新制）勞工退休金，目前請領年齡是60歲（未滿60歲但喪失工作能力，也就是在領失能年金或一次給付者，可提前請領），且不限於「是否在職中」。其中的差異，主要在於「年資若未滿15年」，則只能請領「一次退休金」；超過15年，才可在「一次退休金」及「月領」中擇一（請見下表1）。

資料來源：https://www.bli.gov.tw/0004856.html

勞退新制報酬率輸0050

但，由於新制退休金沒有「活到老，領到老（只能領到「平均餘命」）」的功能，再加上其基金的運用效率（年化投資報酬率），遠遠低於0050 ETF（0050近十年年化報酬率為22.3%；勞退新制近十年年化報酬率，卻只有8.58%）。所以，筆者建議這位同學，真的可以一整筆領出，並直接投資在0050 ETF上。

至於屬於第一層的勞保老年給付，問題就會較為複雜。因為依照目前的制度規定，由於個人同學在民國97年底前，就有勞保年資。所以，她可以在「勞保一次請領勞保給付」，以及「勞保老年給付」中擇一選取（當然，假設她的年資不滿15年，就只能選「一次金」，而不能在「一次金」及「年金」中二擇一）。

勞保老年給付與新制勞工退休金最大的差異就在於：前者有「活到老，領到老」的功能（僅限於「勞保老年年金」），所以，很多上班族都像筆者同學這樣，認為一定要努力熬到65歲，才能開始請領。

但事實上，由於兩者（「一次請領老年給付」與「老年年金」）在「請領年資及年齡」、「年資計算」，以及「金額計算公式」上的規定不同，都將影響筆者這位同學是否可以提早退休，或是在哪一年退休「最為划算」的重要關鍵。

實際以筆者同學為例，因為她在97年底之前有勞保年資，再加上她也符合「參加保險之年資合計滿15年，年滿55歲退職」的條件，因此筆者非常鼓勵她，不必等到65歲時再領勞保老年年金。其理由如下：

遺屬並非百分百能領

理由一、遺屬年金及勞保老年給付差額金，「遺屬」並非能100%保證領到。勞保老年年金雖然有「活到老，領到老」，且如果她所領年金總額，未超過「一次請領老年給付」時，還有「領兩者差額（勞保老年給付差額金）」，或由其「遺屬」繼續領取一半的「老年年金（遺屬年金）」（https://www.bli.gov.tw/0017393.html）。

但問題是：以上請領規定有一定的規範。其一，是「遺屬順位」—第一順位是「配偶及子女」，之後分別是「父母、祖父母、受扶養孫子女、受扶養兄弟姊妹（「受扶養」這三個字非常重要，如果孫子女或兄弟姐妹並不受當事人扶養，就沒有領取的資格）」，且如果前一順位已領或刻意不領，後一順位就不可能領到。

其二，則是與「遺屬」的「謀生能力有關」，必須是「配偶在55歲以上、婚姻關係存續一年以上」、「子女未成年」，或「子女25歲以下在學」、「配偶或子女每月工作收入，低於投保薪資分級表第一級（目前是2萬8590元）」…等，才可以因為「無謀生能力」，而具有「可請領遺屬年金」的資格。且假設「配偶再婚」、「各順位家屬不符合請領條件」等時，這筆錢就會停止發給（請見《勞工保險條例第63-4條》）。

又或是已經符合勞保退休資格的上班族，如果沒有配偶或子女（理論上也不太可能會有「受扶養」孫子女），或甚至是有配偶及子女，但「有一份薪水不低的工作」或「配偶再婚」，又加上祖父母或父母可能早就過世…等。

假設在提早請領退休金前就不幸身故，就算還有兄弟姐妹存在，只要不符「受扶養」的條件，就會因為沒有「符合條件的遺屬」，無法領取最高約30~40個月，以「前6個月平均月投保薪資」計算的「遺屬津貼（普通原因身故）」或「一次金（因為職災）」。只能由支出殯葬費的人，按被保險人死亡當月（含）起，前6個月之平均月投保薪資，請領喪葬津貼5個月。

勞保年資計算有二種

理由二、假設她選擇在65歲前就請領勞保老年給付，更不是非得「熬」到65歲不可。甚至可以這麼說，早一點請領「一次請領勞保老年給付」，反而是「一點都不浪費時間」。為什麼？這就要從兩者的「年資計算」規定開始說起。

目前依相關規定，「一次請領勞保老年給付」的年資計算是：保險年資合計每滿1年，按其平均月投保薪資發給1個月；保險年資合計超過15年者，超過部分，每滿1年發給2個月，最高以45個月為限。被保險人逾60歲繼續工作者，其逾60歲以後之保險年資，最多以5年計，合併60歲以前之一次請領老年給付，最高以50個月為限。

以上「落落長」的文字，簡單來說就是：假設上班族現在未滿60歲，不論到目前為止，擁有多長的勞保年資，最多就只有「45個月」；假設上班族已滿60歲，就算年資可以依「每滿1年發給2個」計算。但是，最多也只能以「5年」計算（60歲前、後合計，不得超過50個月數）。

實際以筆者同學為例，未滿60歲的她，不論年資有多長，最多就只有「45個月乘上投保薪資」的給付；就算她想再工作幾年，最多也只能拿到「兩者合計最多50個月數」的勞保年資。也就是說，由於「一次請領老年給付」有最高年資「月數」的上限，「繼續工作」對她並不是100%絕對有利。

最佳請領時間曝

所以，以上「提早一次請領老年給付」的最佳時間，個人認為第一個，是落在60歲之前。只要符合請領條件，且已累積滿「最高45個月數」的年齡（若能符合「工作滿15年、55歲」或「工作滿25年、50歲」，且年資已有30年），甚至可以提早到50或55歲，就申請「一次請領老年給付」。以「60歲前，年資最高45個月數、退休前3年平均月投保薪資最高4.58萬元」為例，「一次請領勞保給付」的最高金額，就只有206.1萬元。

至於第二個「最佳時間點」，則是在62.5歲，拿到「60歲後，最多5個月數」之際。也就是說，如果現在已差不多60歲、之前已累積超過30年年資，且還可以再等個2、3年才退休，則可以在62.5歲時申請。

以「60歲前，年資最高45個月數、60歲之後，加總最高50個月數、退休前3年平均月投保薪資最高4.58萬元」為例，「一次請領勞保給付」的最高金額，就只有229萬元。

以上兩種情形，是最不浪費年資，且又能一次請領金額達到最高的情形。這是因為勞保的給付標準，並不是完全一致的。例如「一次請領老年給付」，其年資的計算設有最高上限，並不是「年資越長」，就可以「領的越多」。

也許很多勞工朋友會說：「60歲前，不論多少年資，計算退休金數額的月數，就只計算45個月；超過60歲，最多也只計5個月」，不是太不公平了嗎？

不過好在能讓上班族可以安心的是，在領取勞保老年年金（若年資低於15年，就只能領取『一次金』）上，就比較不會有此一問題。為什麼我會說「比較不會有問題」？那是因為老年年金給付的計算公式，只有在60歲後，有「最高5個月」的限制，60歲之前則無（請見下表2）。

月領計算公式無最高月數限制

也就是說，假設單身族，雖然沒有符合請領資格的法定繼承人，但自認可以活得長長久久的話，個人當然會建議可以勉力做到65歲後，再開始請領勞保月領的老年年金。因為勞保老年年金月領的計算公式，是沒有最高「月數」的限制，每累積滿一年年資，都可以增加未來月領的金額。

由於筆者同學，並不清楚自己有多少勞保年資。所以，個人建議她首先，先進行可領各項退休金試算，以做為下一步規劃與決策的參考。這部分，可以直接上勞保局的「勞工保險老年給付及勞工退休金月退休金整合試算」網站，或是親自跑勞保局一趟，列印出一張「現下可領勞保（包括一次請領老年給付、勞保年金），以及新制勞工退休金的可領金額。

其次，就算她現在選擇一整筆的一次請領老年給付，以及新制勞工退休金，也並不表示她「完全不能再工作」。因此，筆者非常支持她原本的構想—跟老闆談「先提出退休申請，再將她非常熟悉、擅長，且一個人就可以完成的年度大型專案『外包』給她」的新工作模式。如此一來，她既不會退休後無所是事，也還能獲得一定的收入。

退出勞保先確定其他保障足夠

再者，在正式遞出勞保退保之前，請先確保自己的所有醫療、重大疾病及長照保障足夠。這是因為在一次請領老年給付後，勞保就等於退保，無法享有所有勞保供的保障。也就是說，勞保所提供的5大給付—老年、生育、失能、死亡、傷病給付，通通都沒有了，也不能再投保就業保險。

勞工請領勞保給付之後，唯一能繼續加保的，就只有「職災保險」。因為根據相關法規，只要是受僱於依法已辦理登記事業單位之勞工，無論是否已領取勞工保險老年給付，雇主均應依《勞工職業災害保險及保護法》第6條規定，為其辦理參加勞工職業災害保險。

但其理賠的前提，必須符合「職業災害」的特殊定義才行，與勞保原先的「傷病給付」定義與給付內容完全不同。所以，筆者會建議這位同學，最好在申請「一次請領勞保老年給付」之前，就準備充足緊急預備金及各種意外及醫療保險，以確保生活與投資安全。

最後，不管是領一整筆的勞保或新制退休金，都一定要將這筆錢，投資在積極穩健，但風險不至於過高的投資標的上。以台股為例，被動式投資的0050 ETF，其從成立（2003年）至今的年化報酬率，約有12%~13%左右，累計約有1511%。

根據網路上所搜集到的資料，總報酬率高達252.19%；而台灣加權指數若計入除權、息滾入的複利效果，總漲幅大約是211.57%。至於勞保基金（1995年勞健保分隸起算）自開辦以來的累計報酬率，只有167.90%，新制勞退基金（2005年開辦）則只有167.54%。

以上不同數字的呈現，相信能讓上班族們更加確定：唯有透過正確的資金擺放，才能讓退休金更有效率地「極大化」！