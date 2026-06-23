郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

近期台股表現亮眼，不少投資人因此獲利豐厚。一名網友分享，近期把放了7、8年的郵局定存全部解約，轉投入市值型ETF「0050」，沒想到僅僅一周時間，帳面價差就已超過1萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期把放了7、8年的郵局定存解約，拿去買0050，結果短短1周，帳上獲利就超過1萬元，已經是他放在郵局7、8年的利息金額，讓他自嘲「忽然覺得放了7、8年定存的我是小丑」。

貼文一出後，許多網友給出不同看法，「拿現在來看過去是不合理的，7、8年前的股市，可能也無法讓大家這麼快速的賺錢」、「這兩個是不同的資產，如果跌的時候，你會慶幸自己還有錢」、「風險也是會有，要留點現金，才可以逢低入場」、「只是從結果來看台股大好，中間的風險承受不是每個人都能承擔」、「股市是風險等級最高的投資，本金可能為0」。

也有網友安慰原PO，「定存是安全線，最基礎的保障」、「人生會美化沒走過的路，也許你沒定存也是花掉」、「沒有白走的路，至少它成為後來你可以轉投資的底氣」、「我也是哦，存郵局存到最後的利息，我股票一個月就有了」、「至少你醒了」、「我也是當了好多年的小丑」。

近期台股持續走高，看別人一直曬獲利是什麼心情呢？本站曾報導，一名網友分享，自己進入科技業後，將大部分薪水投入投資，這幾年光靠股票就賺進好幾年年薪，好奇那些還是學生、小資族或剛買房而沒有資金進場的人，看著身邊不斷有人分享獲利時，究竟是什麼感受？

對此，不少網友吐露感想，「當然是很可惜的感覺，但誰能料想到呢」、「後悔莫及，我爸一直不准我玩股票，出社會十年來看別人資產翻了好幾倍」、「這次錯過很可惜，但之後還會有」。

另一派網友則認為，投資本來就是長期規劃，沒有必要過度糾結是否錯過某一段行情，「市場永遠都有機會」、「保本跟進通膨成長就夠了」、「說真的趕快投進去都還來得及，最怕的是只會後悔又想找低點」、「投資是一輩子的事，跟到了也不一定能賺錢，甚至賺到高額的報酬」、「就賺比較少而已，要比根本比不完啊」、「股票期貨不在於你何時進場、重要的是你何時出場」。