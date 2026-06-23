朋友靠股票賺破百萬！他月薪35K沒投資超焦慮 過來人曝實用建議

近年台股表現亮眼，不少投資人因此獲利豐厚，但也讓部分沒有參與市場的人產生焦慮感。一名網友分享，身邊朋友近兩年靠著投資股票賺進可觀收益，反觀自己月薪僅35K，既沒有高薪工作，也遲遲不敢踏入股市，讓他相當擔憂未來生活。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「有人跟我一樣還沒入股市很害怕的嗎？」為題，指出朋友分享近兩年透過投資股票，累積獲利已超過百萬元，還開玩笑說即使未來雞腿飯漲到500元也負擔得起。

這名網友進一步說明，自己月薪只有約35K，收入與科技業高薪族群有不小差距，因對投資市場缺乏信心，加上擔心虧損，至今仍未踏入股市。看到身邊朋友靠投資累積資產，而自己只能依靠固定薪資收入，讓他逐漸產生焦慮感，甚至開始擔心未來若物價持續上漲，自己的生活品質是否會受到影響？

貼文一出後，不少網友都表示「這跟個人生活習慣花費有關呀，認識好幾個億來億去的漁船老闆，也是跟我們一樣吃便當，吃平民美食啊」、「我報酬也是百萬，並不認為雞腿飯漲到500是合理的好嗎」、「不用想太多，小弟年薪稅前200、淨資產破千萬，一樣吃友善時光，出門摩托車代步，從沒吃過米其林餐廳」、「每個人有自己的價值觀，不需要去攀比內耗」、「不用想太多啦！股市如果真那麼好，大家早都離職了」。

不過，也有網友分享實用建議，指出「打不贏就加入，先從定期定額開始」、「先從最基本的0050開始，投個兩萬進去試試，堅持長期投資，然後有獲利的話，心態就會慢慢變穩」、「先買0050或0052，有開始都不嫌晚，之後有興趣可以研究個股」。

本站曾報導，一名網友分享，自己今年34歲，過去受到長輩影響，長期固定買高股息ETF「00878」，直到最近生活出現一些變化，才終於開始設定每月定期定額投入「0050」，不過看到0050近期價格持續上漲，也讓她忍不住擔心，「現在才開始投入還來得及嗎？」。

對此，不少網友都表示「34歲而已不用擔心吧，定期定額0050，30年後再說」，也有人認為原PO至少不是從零開始，「之前還有高股息做支撐」，與其糾結進場時機，不如持續投入更重要。

也有網友認為若能把高股息逐步轉往0050會更適合長期投資，「如果能賣掉00878就更OK了，不過相信妳現在下不了手」，也有人認為「閒錢丟進去等20年」，透過時間拉長投資週期，反而比短期追高殺低更穩定。