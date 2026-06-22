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文化黑潮 台灣動畫與沉浸科技成果齊發

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
夢境現實《一起下地獄》從台灣民間信仰、宗教藝術與生死文化出發，將「十八層地獄」轉化為多人走動式VR沉浸體驗。文化部／提供
夢境現實《一起下地獄》從台灣民間信仰、宗教藝術與生死文化出發，將「十八層地獄」轉化為多人走動式VR沉浸體驗。文化部／提供

文化部22日舉辦「文化黑潮計畫成果發表記者會」，呈現近年推動文化科技與原創內容發展的重要成果。文化部自2024年起以「文化黑潮之台灣動畫獨立單元劇集聯合開發及行銷」及「文化黑潮之多人走動式VR技術系統開發」二項重要計畫，至今已陸續完成相關作品，並進入國際競賽或市場。

各計畫團隊包含：宏達國際電子股份有限公司（2498）副總經理簡瑞春、夢想動畫創辦人林家齊、得易創意有限公司總製片馮文、導演Kevin Geiger、光點吉樹有限公司導演劉育樹、乾坤一擊創意股份有限公司導演黃瀛洲、魔特意有限公司導演廖偉智、綠野仙蹤電影特效有限公司製片楊淙舜。

以及：大貓工作室股份有限公司製作人王尉修與導演楊子霆、踩影子偶動畫有限公司導演余聿、煙囪文化創意有限公司導演王登鈺、腦高映像有限公司導演高逸軍、夢想創造股份有限公司導演嵐野、羊王創映有限公司製作人吳至正。

文化部長李遠致詞時，幽默地以今日的作品名稱說，「我現在的工作一方面很像『極樂』，一方面也很像『下地獄』」。他說，對於一個創作者如今陰錯陽差成為文化部長的他來說，工作常常感覺像下地獄，但是最快樂的事情是能夠看到所有創作者，透過文化部的資源支持完成夢想，像極樂。

李遠回憶道，他也曾經投入動畫的工作，但是努力的結果，台灣終究只能作為全球代工廠的角色，於是他在30年前完成最後一部動畫《禪說阿寬》後決定放棄。但是他也在夢想動畫以《96分鐘》獲得金馬獎「最佳視覺效果獎」時，看見台灣動畫工作者依然熱情支撐產業的發展。

李遠說，作為文化部長，他能做的就是繼續「要資源」，爭取下一個4年黑潮計畫，加上國發基金，雙百億支持；同時，呼應全國文化會議「未來式」，落實文化科技政策，讓充滿熱情及新觀念的年輕一代，在一個更好的環境中，創造更好的作品。

文化部自2024年起推動「台灣動畫獨立單元劇集聯合開發及行銷計畫」，鼓勵國內頂尖動畫及專業發行行銷團隊等，透過聯合開發模式，從故事發展初期即朝吸引國內外觀眾的題材進行發想，進而以銷售國際市場的角度完成製作，最終達成台灣原創動畫故事力向國際展現的目標。

文化部亦推動「多人走動式VR技術系統開發計畫」，成功建立台灣自主研發，可多人同步互動，具備空間定位追蹤及場域管理等關鍵技術整合的VR技術系統，突破過往仰賴國外技術平台的限制。此系統平台已逐步推廣至日本等海外市場，可支援百人同時沉浸體驗。

宏達國際電子股份有限公司副總經理簡瑞春說，完成多人走動式VR系統最大的優勢是讓台灣擁有「國產國造」的系統，可以提供給台灣的生態體系使用，發展屬於自己的IP；同時也讓台灣擁有與世界「比拚」的關鍵，例如目前正與日本NHK洽談合作聖家堂復刻的計畫等。

文化部表示，多人走動式VR作品《海之召喚海洋生靈祈願旅程》即日起至11月27日在高雄棧柒庫展演，《一起下地獄》預計於9月在嘉義文創園區展演。

動畫 文化部 黑潮

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