從租房到逼不得已變有殼族、太太還花錢裝潢 巴菲特卻稱首購屋是做「蠢事」

從「有」選擇到「好」選擇，你需要具備富思維

其次，「買得起，但不去買」，主要的關鍵是讓我們知道，「要有能力，懂得選擇」。像巴菲特(Warren Buffett)在傳記《雪球》(The Snowball)裡面，提到有關買房子的故事，就非常的精采和經典。

很多人都說巴菲特這麼有錢，肯定在花錢上面沒有太多限制，甚至可以非常自由。看完他的傳記之後，可能就會改觀，並且有完全不一樣的看法。

本文摘自《花錢有道》

事實上，當巴菲特從紐約這個大都會，回到自己的家鄉奧馬哈工作的時候，一開始就算和自己的妻子結了婚，也都是住在租來的房子裡，並沒有花錢買自己的不動產。直到孩子接二連三出生之後，才拗不過老婆的要求，買了一間屬於自己的房產，當時大概花了三萬多美元。

更讓他糾結的是，除了購置房產之外，他的太太還花了一萬多美元的裝修費用。

巴菲特和太太想的不一樣

當我們看到這裡的時候，可能會覺得這樣子的花錢，是再自然不過的事情。但是對於巴菲特來說，卻是一個痛苦的經歷和極為不明智的決定。甚至，他還把這個第一間買的房產叫做「巴菲特做的蠢事」，以茲警惕。

或許巴菲特這樣子的舉動，我們乍聽之下可能會覺得，巴菲特是不是一個守財奴？或者是讓人難以忍受的吝嗇鬼？不過，就像我常常提醒自己的兩句話：不一樣，未必唱反調；不一樣，只是不一樣。

寧把買房的錢拿去投資股市

對於巴菲特來說，把金錢留下來，成為可以投資獲利的資源，才是更好的選擇。畢竟，他的專業就是「用錢去生錢」，就是透過「投資」去賺錢。在他心目中，如果把買房的錢，放在股市裡面投資，可能再過幾年，就可以買更大、更好或更多的房子。太早把錢花在不動產上，等於少了讓錢滾錢創造財富的機會。

然而，巴菲特和他妻子的認知不一樣、想法不一樣，因此就有了不同的選擇。

換句話說，每一個人就算有能力花錢，但是對於花錢方式和花錢時機的選擇，也取決於我們理解的能力、知識的範疇，甚至還包含感性的思維。

所以需要累積能力，讓自己可以從「有」選擇權到有「好」的選擇權。要不要花錢？在這個問題之前，應該先要讓自己累積兩個能力：一是可以花錢的能力；一是懂得花錢的能力。

有能力才能有選擇權，有能力才能聰明花錢。

除了關注花錢的取捨，更要在乎有能力選擇。

思考練習

1當你想要一個東西卻「買不起」時，當下的想法是什麼？

2當你想要一個東西且「買得起」，但決定不買時，心中的考量又是什麼？

必須累積兩個能力：是可以花錢的能力；一是懂得花錢的能力。

（本文摘自《花錢有道》作者：郝旭烈)