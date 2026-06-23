加入棒球社要買手套隊服 阿嬤推「跑步」勸退孫子…理財達人讚有智慧

盡量不花錢，是不是比較好？

除了關注花錢的取捨 更要在乎有能力選擇 #培養能力

每當我做完財務思維的演講之後，常會有人告訴我，他也知道存錢很重要、不要亂花錢很重要。但接著就會問我：「所以說，不花錢就真的比較好嗎？」

本文摘自《花錢有道》

這個時候，我就會問他，其實「不花錢」或「不買」有兩種不同的情況：有一種是「想要買，但買不起」；另一種是「買得起，但不去買」。雖然這兩種結果都是不買，也就是不花錢。但是，意義會一樣嗎？

通常大家聽完之後都會哈哈大笑，然後告訴我說：「當然不一樣啊！」

對啊，當然不一樣。首先，「想要買，但買不起」，主要的關鍵，是讓我們知道，「要有能力，才能選擇」。記得自己第一次看「佐賀的超級阿嬤」這部電影的時候，就深受男主角昭廣他阿嬤的智慧所吸引。

現在存錢，為的是將來有選擇權

當昭廣進入中學，要選擇加入社團的時候，因為他自己很喜歡棒球，他就跟阿嬤商量想要加入棒球社。一開始，阿嬤是同意的。

但是後來當阿嬤知道，加入棒球社，又要買手套，要買隊服，還需要繳各種不同額外費用的時候，昭廣的阿嬤就告訴他，其實愈簡單的運動愈方便、愈容易，像「跑步」就是很棒的一種選擇。

跑步什麼都不用準備，也不用花錢，只要邁開步子拚命往前跑就可以了。事實上，阿嬤會這麼說，只是因為家裡沒有錢，也就是沒有能力選擇棒球。

當時看到這一段的時候，我確實被阿嬤那種臨機應變的轉念所折服。這也是我們小時候常聽到的「窮則變，變則通」。

在資源不足的情況之下，就算想，也沒有能力去參加棒球隊，當然就不得不選擇放棄體驗棒球的機會。

這個時候的不花錢，真正的目的是要累積自己的能力，讓自己未來，絕對不是只能選擇目前「不得不」的生活狀態，因此要更積極存錢，讓未來擁有選擇的權利和能力；也就是累積能力，讓自己可以具備從「無」到「有」的選擇權。

買不起的不花錢，關鍵要有選擇權。

（本文摘自《花錢有道》作者：郝旭烈)