31年深情不敵結婚證書！黃大煒過世姊姊發聲明…律師點破未婚女友窘境

蘇家宏律師在影音內容中，針對資深歌手黃大煒過世後引發的遺產與法律問題進行深度解析...

黃大煒過世後，其兩位姊姊委託律師發表聲明，而相伴31年的女友Vicky則表示未獲通知，引發外界對於長跑多年卻無婚姻名分的伴侶權益之討論；蘇家宏指出，在法律規定中「繼承」是相當嚴謹的，縱使兩人感情再好、比實質夫妻還要親密，但只要沒有結婚證書就不是法定配偶，在法律名分上就無法成為法定繼承人。

無結婚證書難成法定繼承人

關於黃大煒的法定繼承人順位，蘇家宏說明，由於黃大煒應屬美國國籍（夏威夷州），一般法律原則是有子女由子女繼承、有配偶由配偶繼承，若皆無則由父母親繼承，之後才是兄弟姊妹。

美國採遺囑自由且無特留分

若黃大煒在夏威夷立有遺囑將財產指定給姊姊，由於美國採取「遺囑自由」制度且沒有特留分限制，原則上財產就會歸姊姊所有。

姊姊發律師聲明背後或有遺囑支持

針對姊姊大動作發律師聲明，蘇家宏研判背後很可能就是有一份遺囑支持其說法。

此外，針對網友傳聞其母親與弟弟可能具備繼母或同父異母等關係，蘇家宏表示，在臺灣法律中同父異母的半血緣兄弟姊妹有繼承權，而繼母若無收養關係則屬姻親無繼承權，但本案最終仍須視其家庭親屬關係與美國當地法律而定。

法律並未規定過世須通知親友

針對伴侶Vicky及母親在黃大煒過世10天後才得知消息、是否能控告姊姊晚通知，蘇家宏明確表示「不可以」！

在法律上，單純晚通知、甚至「密不發喪」都不違法，法律並未規定人過世一定要通知特定親友。

而若母親想提出驗屍，如果遺體已經火化就無法進行...

Vicky若想前往夏威夷調查死因或參與當地的「遺產認證（Probate）」程序，也必須先取得法定繼承人的授權才能合法參與。

未婚伴侶依法爭取遺產難度極高

最後，蘇家宏提及人過世後其著作權與歌曲收益等均屬於遺產，即使人不在了權益仍會歸屬於繼承人或遺囑指定人。

若未婚伴侶想爭取遺產，在臺灣法律中除非能證明自己是「生前受其撫養之人」並主張「酌給遺產」（且須視法院對於無謀生能力等要件的實務見解），否則難度極高。

蘇家宏藉此案強烈呼籲，每個人、尤其是雙重國籍或跨境資產者都應提早撰寫遺囑、規劃信託或設定受益人，將愛落實於相應的法律文件中，才能在無常來臨時保障摯愛。

◎感謝 蘇家宏律師 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。