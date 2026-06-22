單身遺產不想留給20年不聯絡的弟弟？蘇家宏律師點破兩大關鍵：這時間沒要視同放棄

蘇家宏律師在影音內容中針對「單身且不願將遺產留給多年不聯絡的兄弟姊妹」之法律疑問進行了解答。

蘇家宏指出，在法律規定中，若當事人沒有配偶、子女且父母皆已過世，兄弟姊妹即為法定繼承人；若想一毛財產都不留給不聯絡的弟弟，關鍵因素在於「有沒有寫遺囑」以及「弟弟是否有符合法律上的喪失繼承權條件」。

針對弟弟若突然現身並帶著姪子、姪女來爭產的情況，蘇家宏說明，弟弟在法律上確實可以主張「特留分」；但若弟弟已經不在人世，其子女（即當事人的姪子、姪女）依法並非當事人的法定繼承人，因此無法代位繼承來爭奪遺產。

此外，關於特留分的主張期限，蘇家宏提醒，若有預先寫好遺囑並在過世後由繼承人辦理過戶，弟弟必須在兩年之內提出主張特留分，若超過兩年期限未主張，其權利即視同放棄。

為了降低財富傳承的風險，蘇家宏建議投資人可以先計算特留分的金額，並在遺囑中妥善規劃哪些財產留給對方，或者選擇在生前先將財產花用掉，亦或是生前將一部分財產捐助給公益，都能有效降低爭產風險。

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