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情侶吃春水堂點700元男方氣炸！陳重銘幽默談不敗家觀念：有人請客就不貴

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘透過情侶用餐與女兒喝春水堂的日常趣聞，點出高價餐飲販售的是情緒價值，並呼籲民眾應秉持不敗教精神，將不必要的開銷省下來投入投資。示意圖／Ingimage
陳重銘透過情侶用餐與女兒喝春水堂的日常趣聞，點出高價餐飲販售的是情緒價值，並呼籲民眾應秉持不敗教精神，將不必要的開銷省下來投入投資。示意圖／Ingimage

理財專家「不敗教主」陳重銘在影音內容中分享了一則趣聞，指出有一對情侶在春水堂用餐點了700元，男方得知金額後感到相當生氣，認為同樣的錢不如去吃鍋貼不僅能吃得飽飽的，還不需要花那麼多錢。

陳重銘對此表示，雖然「不敗教」主張節儉是正確的，但有時女孩子追求的是餐飲所帶來的氣氛，而春水堂價格較高，本質上就是在販售「情緒價值」。

陳重銘更幽默分享自身家庭日常，提到小女兒某天下班帶了一杯春水堂飲料回家，他隨即碎念女兒月薪不高，竟喝連他自己都喝不起的飲料；不料女兒隨即回應是「主管請客」，讓他態度立刻轉變，反過來碎念女兒「既然是主管請客，為什麼不點最貴的？」他藉此笑稱，只要有人請客，春水堂就不算貴。

不過，陳重銘最後仍回歸不敗教的核心理念，強調並不建議民眾平時消費如此昂貴的餐點...呼籲不需要亂花錢，應該將錢省下來做投資，這才是理財規劃中最重要的事情。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

陳重銘 春水堂

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