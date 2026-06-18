三個小孩各給244萬不用繳稅？蘇家宏律師急喊：要繳！免稅額這樣算才對

蘇家宏律師在影音內容中，針對民眾常見的贈與稅免稅額誤解進行詳細釐清。

針對「若有三個小孩，各給244萬元是否不用繳贈與稅」的疑問，蘇家宏律師明確指出「這樣做必須繳贈與稅」。他解釋，贈與稅的免稅額是看「贈與人（送錢的人）個人」的本身，而不是看有多少名子女。

如果每人給244萬元，三名子女累計的贈與總額將達到732萬元，已經遠遠超過每人每年244萬元的免稅額度。

因此，正確的做法應是將244萬元的免稅額「分給」三個小孩，或者由父母雙方協同配合，因為配偶（老公）也有各自獨立的244萬元免稅額度可供運用。

蘇家宏律師進一步分析，贈與稅本質上是遺產稅的補充稅，主要是為了防止民眾在生前將財產全部掏光而規避遺產稅；若想合法運用免稅額度，可以從個人的角度出發，善用自己以及其他親屬的免稅額做足規劃。

此外，針對「兒女結婚登記一年內，贈與是否可以多100萬元」的傳言，蘇家宏律師證實「這是真的」。

他說明，當兒女即將結婚時，法規允許父母雙方各自再多給100萬元的婚嫁贈與免稅額；這項優惠同樣是以「個人」為計算單位，也就是父親與母親各自都擁有100萬元的婚嫁贈與額度，可以與每人每年度固定的244萬元免稅額搭配並用。

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