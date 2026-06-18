伸手牌部屬頂撞「直接給答案」？主管必學應對三步驟：劃定界線拿回主導權

當部屬回你：「可以直接告訴我答案嗎？」

年輕人希望快速掌握工作方法，有時會被主管解讀成偷懶。然而，若主管被「想快點處理完……」這樣的說法牽著走，而一味的否定對方，便難以拉近彼此距離。最近的你，或許對此已感到疲憊。

某天，一位25歲的部屬對你說：「那份工作，不能用最快的方法教我嗎（可以直接告訴我答案嗎）？」你因為這樣過於直接的表達感到吃驚，但仍回應：「先自己思考，這也很重要。」沒想到對方立刻追問：「咦？你不是知道嗎？既然知道，為什麼要保密？」

對方看來並無惡意，只是求省事。面對這樣的情況，該怎麼辦才好？你心裡無法認同「乾脆直接教他最快的方法」的做法，但只要試圖說明，對方就像吐槽般說：「夠了啦！到底要怎麼做？」 大是文化《當你被部屬反向霸凌》，作者：加藤京子

對方看向你的表情、夾雜著嘆息聲的回應，以及表情中流露出的「別拖延」、「快教我」的壓力，也一併傳了過來。在這樣的互動之下，你每天都感到十分鬱悶。

1.部屬類型

案例中的部屬，似乎未意識到自己的行為對他人造成何種影響。然而並非出於惡意，也可視為根植於自身價值觀的發言。雖看似在無自覺中逼迫對方，但若反覆出現，也可看作是削弱主管權威的意圖。

2.主管的心情

對「可以直接告訴我答案嗎？」這句話感到不快，你無法欣然接受這種說法。因為這讓你覺得，自己至今累積的知識與努力被輕視，也讓你感到過去投入的工作複雜性與深度被貶低。你內心真正的想法是「不要什麼都急著要答案」、「工作需要時間與累積」、「不要什麼都還沒做，就盲目的發問」。

3.造成溝通落差的關鍵點

部屬的想法是：「時間已經不夠了，為什麼不教我？」、「不要賣關子，直接教不就好了？」、「結果還是重視流程勝於效率嗎……。」對他而言，「不教」會增加無謂的作業與流程，白白耗費時間。另一方面，你不認為「不教」是浪費時間。在此，不妨思考部屬成長時代的背景與心理因素：

學習風格已改變 相較於傳統強調透過經驗累積來學習，如今更傾向於在需要時迅速掌握關鍵內容。在只要搜尋就能取得答案的時代，快速獲取真正重要的資訊並最佳化，已逐漸成為常態。也因此，年輕人在習慣以高效率吸收片段資訊並解決問題的情況下，更傾向於希望直接獲得重點指引。 可能缺乏耐性 對於花時間仔細學習、專注面對問題的過程，耐性似乎較為不足。相較於長期累積，更重視眼前的成果，因此在面對須長時間投入的學習過程時，較容易產生挫折感。 經常接觸成功案例 在社群平臺的影響下，焦點常集中在迅速取得成果的人。看著同世代的活躍，容易對快速學習與成功產生憧憬，因此排斥先試試看這種做法。「不想失敗」、「想早點獨當一面」的焦躁隨之升高。

稍微岔開一下話題，我在此以遊戲的攻略方式舉例說明。

遊戲的攻略方式與工作的學習方式其實有共通之處。如設定目標、突破關卡、遵守規則等，年輕世代對此抱持著「若有人知道攻略就分享」、「有用的資訊應該盡量擴散」的態度。若有人找到攻略卻不分享，便會質疑：「為什麼要保密？公開會有什麼困擾？」

對他們而言，既然有能一眼就理解的資訊，就沒必要再花時間反覆嘗試。當然，刻意遠離正解、讓自己一再失敗，確實也未必是必要的，這樣的想法並非沒有道理。

而在他們眼中，年長主管像是在沒有攻略本時代玩遊戲的人，或找到攻略方法卻不願分享的人。換言之，就是過時且效率不佳。從主管的角度來看，年輕人之所以顯得「理性」，其背景正是重視效率的文化。由此可見，雙方的標準已經產生了落差。

將工作打造成鑽研型遊戲

1.確認

與其只看「可以直接告訴我答案嗎？」這句話本身，更應從部屬的態度、表達類似言行的頻率、語境加以判斷。

可如此確認：「你剛才這樣說，我有點在意。」、「你是不是在趕時間？是有截止期限，還是有什麼讓你感到焦急的原因嗎？」若對方未正面回應或伴隨欺壓、輕視的態度，則應考慮與他保持距離。

2.劃定界線

方法一：立即冷靜回應

輕度提醒 「你剛才的語氣有點重，我們先稍微冷靜一下。」 溫和踩煞車 「我知道你希望快一點，但如果你用命令的語氣告知，會讓我比較難說明。我現在開始會解釋。」

方法二：將矛頭由自己轉回對方

當部屬以「為什麼不教我？」施壓，主管須向他傳達「我並沒有被情緒牽動」。例如，可用稍微降低聲調的方式，說：「等等，冷靜一點。你這麼激動有點嚇人，不用這麼著急……。」刻意營造溫度差。

方法三：對部屬的主張表達理解

對「想快速學會」的想法表示理解 「確實，你這樣說也不是完全沒道理，但你剛才的說法讓我比較難回應。坦白說，我也會因此提不起勁。（停頓）如果能一起用比較好的方式合作，我會更願意教。」 即使感到刺耳，也要冷靜回應 「原來你是這麼想的。」、「原來你會產生這樣的感受。」以不貼近對方情緒的語氣表示理解，而非被牽動。也應思考前面提到的時代背景與心理因素。如果部屬的說法並非全無道理，就不應完全抽離。若覺得對方自大，也可能是自身價值觀逐漸過時的訊號。 在此基礎上，也應說明有些工作與技能確實須花時間學習：「我理解你想快點做出成果，但這份工作需要基本的知識與技能作為基礎，所以先把基礎打穩。」

3.找出連結點

不要以主管與部屬的對立來應對，而應站在「共同思考更好做法」的立場。在不使衝突升溫的前提下，維持距離感與掌握主導權。

思考一：工作與遊戲不同

並不是說可以按照部屬要求，直接用最快的方法教就好。因為工作所需的技能與知識，無法在短時間內輕易習得。 若僅追求速度，往往只會傳授做法本身。然而，如果從理解工作的本質來看，重要的是讓部屬理解為何採用此方法、為何此方式有效。在遊戲中或許能憑直覺理解，但工作未必如此。 主管可這麼說明：「雖然我可以幫你整理重點，但如果只追求迅速學會，有些地方或許難以傳達。」、「如果目的只是快，可能會忽略真正的目標。」 提供自行思考的契機。雖說要讓對方自己思考，但如果部屬連一點頭緒都沒有，也就無從談起。應在給予適度提示的同時，創造思考的契機。例如：「你先試試這一部分，想想會產生什麼結果。如果還是不太清楚，我們再一起看下一步怎麼做。」

思考二：若採納部屬意見 對團隊更有利的話

採用階段式教學。回應年輕人的請求，先簡潔的傳達重點，讓其快速起步。之後，再逐步轉為深入說明。建立學習步驟，依進展補充新知。例如，告知：「現在該做的重點是這個。不過，想解決在後續推進中會出現的問題，就必須理解這一部分。」先以有效率的方式說明，再逐步創造深入學習的機會，進而連結至可持續展現的能力。 傳達長期學習的價值，讓對方理解，短期成果與長期知識累積應同時運作。例如：「短期創造成果固然重要，但若要長久從事這份工作，就需要更深層的理解。這部分不必急，可透過日積月累、穩扎穩打的學習做到。」藉此使年輕人建立長期視角，重新審視自身的成長。

思考三：關於遊戲類型

再次以遊戲說明。遊戲大致可分為兩種：解謎型與鑽研型。

若年輕人只想立刻知道答案，多數遊戲理應很快被玩膩並捨棄，但實際上並非如此。因為鑽研型遊戲對他們來說具有吸引力，工作亦然。理想狀態是，將其從解謎型引導至鑽研型──若能讓其體會工作的趣味，效果更佳。

進一步而言，可將鑽研型工作設計為「挑戰→達成→回饋」的循環，創造出樂趣與充實感。關鍵在於設計多樣機制，避免心已疏離的狀態持續過久。

4.指導與培育

此外，主管也應教導部屬如何接受指示與溝通。重點在於，不讓他演變為失控狀態。可補充說明：「以後有問題仍然可以問，也可坦率表達。但請注意說話方式。」

以下說明解謎型與鑽研型遊戲的差異，以及如何把鑽研型遊戲的概念應用於工作中：

遊戲一：解謎型（知識型）

在以解謎或劇情推進為核心的遊戲中，「解開謎題」本身就是目的。也就是說，一旦找到正解，遊戲也隨之告一段落。這類型的遊戲，如益智遊戲或探索型冒險遊戲，其樂趣的核心即在於找到答案。若將這種結構套用到工作上，便會變成：只要找到正解，就算完成。

遊戲二：鑽研型（策略型）

在動作類或競技性高的遊戲中，「反覆鑽研」才是核心目的，其特色在於高度的策略性。即使掌握了正解（知識或解謎），仍然持續延伸。這類型遊戲通常會透過以下歷程推進：記住敵人的行動模式→磨練技術→玩家在過程中實現自我成長→對高分與成就感產生興奮感與投入。

若將這種結構套用到工作上，便可轉化為「正解之後」進一步發展的培育方式：

記住敵人的行動模式→掌握競爭對手的動向。 磨練技術→磨練實務與實踐能力。 玩家實現自我成長→部屬實現自我成長。 追求高分帶來的成就感→設定並完成更高目標，累積成就感。

當你被部屬反向霸凌時的處方箋

平時應建立「兼顧表達與禮貌」的平衡關係。 可補充說明：「可以坦率的發表想法，但應留意傳達方式。」

（本文摘自大是文化《當你被部屬反向霸凌》，作者：加藤京子 ）