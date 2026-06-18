部屬也能霸凌主管！專家拆解三要件：不一定是上對下、同事間也可能成立

霸凌 不一定是上對下

所謂「職場霸凌」，指於職場中，基於優越關係所為的言行，且超出業務上必要且合理的範圍，使受僱員工的就業環境受到損害。我將其拆解為三個關鍵要素解釋：

1.基於優越關係所為的言行

一般而言，是在主管處於上位、部屬處於下位，這種難以抵抗或拒絕的關係之下成立。然而，基於人際互動、是否具備最新知識及其程度等因素，立場有時會顛倒。

因此，即使是部屬對主管、後輩對前輩、非正職員工對正職員工，或同事之間，也可能形成優越關係。

2.超出業務上必要且合理的範圍

明顯缺乏業務必要性的言行。 嚴重偏離業務目的的言行。 作為執行業務手段而言不適當的言行。

且其發生的次數或行為人數，依社會一般觀念判斷，已經超出可被容許的範圍。

3.員工的就業環境受到損害

指在工作上出現以下情況，且已達到當事人或周圍的人難以忽視的程度：

在精神或身體上遭受痛苦，並感到負擔。 因職場環境感到不適，而對能力發揮產生重大影響。

在此，判定基準是一般勞動者的平均認知。

由於每個人對痛苦的感覺不同，因此並非僅以某一名部屬的主觀感受為依據，而是以「多數人都會認為確實如此」的程度作為標準。 大是文化《當你被部屬反向霸凌》，作者：加藤京子

近年來，也常出現只要自己感到不舒服，就主張是職場霸凌的情況。因此在認定時，相關單位不會僅根據某一個人的證詞來決定，而是以一般勞動者的平均認知為基礎來判別。

（按：在臺灣實務上，評定是否構成職場霸凌，往往會綜合考量行為態樣、發生次數與頻率、受侵害權利及行為動機等因素，並從整體情況判斷，非僅憑單一事件認定。一般須達到社會通念上「超過容許範圍」且具有一定持續性，才可能成立。）

通常同時滿足前述三項要件，才會被認定為職場霸凌。

（本文摘自大是文化《當你被部屬反向霸凌》，作者：加藤京子 ）