經紀人女友能申請遺產酌給？律師曝黃大煒具美籍是關鍵：適用美國法律變數大

藝人黃大煒日前驟逝引發各界震驚，隨之而來的作品版權與遺產分配爭議，也讓與他相伴超過20年的女友兼經紀人Vicky（趙濰佳）成為輿論焦點。

對此，劉韋廷律師發表法律分析指出，雖然大眾普遍認為陪伴20多年已形同家人，但法律的答案往往比感情更現實，只要雙方沒有結婚、在法律上不是配偶，不論相伴多久都不會自動賦予繼承人身分。

劉韋廷律師進一步拆解遺產與音樂版權的歸屬關鍵，若黃大煒生前沒有預立有效遺囑，其相關版權在法律上將全數由其家人繼承，未來不論是要出售或對外授權，通通必須取得家人的同意，Vicky將無法繼續協助處理。

除非黃大煒生前確實立下有效遺囑，並在內容中明確指定將相關版權全部贈與Vicky，她才能合法擁有這些作品的授權與決定權。

至於各界關心Vicky交往多年是否有機會申請「遺產酌給」，劉韋廷律師指出，若本案適用台灣民法第1149條規定，對於受被繼承人扶養而不能維持生活的人，法院確實有可能酌給部分遺產；也就是說，如果能證明長期受到黃大煒扶養、生活高度依賴被繼承人，理論上仍有機會向法院主張權益。

然而，本案最複雜的地方在於跨國繼承的法律適用問題。由於黃大煒本身具備美國國籍，且今年5月才宣布移居夏威夷並在當地過世，因此未來究竟是適用台灣法律還是美國夏威夷法律，目前仍有許多法律問題需要進一步確認。

劉韋廷律師直言，案件一旦適用美國法律，台灣民法第1149條的酌給空間是否還存在，就必須打上一個很大的問號。

劉韋廷律師藉此案例感嘆，許多人花一輩子努力賺錢，卻只花幾分鐘思考身後安排，若沒有事先透過遺囑、信託、保險受益人指定等方式規劃財產，最後取得遺產的人，很可能不是自己最想照顧的人。

他形容Vicky就像站在月台上送走最後一班列車的人，一路陪著走過人生風景，卻可能在最後一站被法律留在月台上，呼籲大眾及早做好身後財產安排，避免留下遺憾。

◎感謝 劉韋廷律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。