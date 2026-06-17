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照顧父母能多分遺產？民法繼承五大核心重點…律師：未來可排除兄弟姊妹特留分

聯合新聞網／ 綜合報導
法務部公布民法繼承編修正草案，蘇家宏律師解析五大變革：有立遺囑則兄弟姊妹無法主張特留分、照顧父母或對家產有特別貢獻者可多分遺產，且遺產不准分割期限由十年縮短至五年。示意圖／報系資料照
法務部公布民法繼承編修正草案，蘇家宏律師解析五大變革：有立遺囑則兄弟姊妹無法主張特留分、照顧父母或對家產有特別貢獻者可多分遺產，且遺產不准分割期限由十年縮短至五年。示意圖／報系資料照

法務部日前公布民法繼承編修正草案，蘇家宏律師在影音內容中為大眾詳細解析本次修法的五大核心重點。

他指出，首先是針對「兄弟姊妹特留分」的變革

若當事人沒有寫遺囑，兄弟姊妹在法律上仍然可以繼承其遺產；但如果生前有寫遺囑，未來兄弟姊妹就不能再出面主張特留分。

第二個重點在於「特別貢獻的認可」

如果當事人對家產特別有貢獻，或是照顧父母親特別努力，這些努力在修法後都將被看見，未來在分配遺產時可以多分得一部分。

第三個重點是縮短遺產禁止分割的期限

以前祖產最長十年不准分割，現在草案縮短成五年，同時也能透過寫遺囑指定遺產執行人，並利用信託方法讓財產可以獲得延續性的管理。

第四點則是關於「遺產酌給請求權」的調整

若當事人原本有在照顧某位特定對象，未來當事人不在、而該對象需要生活費時，其可以依法向繼承人主張遺產酌給。

最後一項重點是關於「時效限制」，遺產酌給的請求必須在兩年內主張；若是涉及歸扣或因特別貢獻而要多分財產的狀況，記得必須在五年內分割遺產時一併主張，一旦超過五年，抱歉就可能無法再行使權利。

蘇家宏律師也在最後呼籲，不論修法最終何時完成，預先寫好一份合法有效的遺囑，才是保障家庭平安最實質且重要的方法。

◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

民法 律師 修法 法務部 遺產 特留分

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