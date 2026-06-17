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刪除手足特留分是政府想發財？蘇家宏律師澄清大誤會：沒立遺囑兄弟姊妹照樣能分
蘇家宏律師在影音內容中，針對部分民眾誤解此次修法刪除手足特留分是「政府想發財、政府將成為最大得利者」的說法進行澄清。
他直言，網傳修法後政府會對遺產課徵重稅的說法是「很大的誤會」，許多人完全搞錯了法規更動的核心。
蘇家宏律師詳細解析，刪除兄弟姊妹特留分的制度，其前提是建立在「立有遺囑」的狀況下。
所謂立有遺囑，是指立遺囑人依法將財產交代給特定人，例如：將財產留給頂客族家庭的另外一半，或者是指定的受遺贈者。
在這種情況下，因為兄弟姊妹的特留分被刪除了，所以他們無法出面爭奪這筆被交代的遺產。
蘇家宏律師強調，這次修法政府絕對不會是最大受益者，因為法律並沒有刪除兄弟姊妹的「法定繼承制度」。
如果當事人過世時「沒有留下遺囑」，兄弟姊妹依法仍然具備繼承財產的權利，因此呼籲大眾切勿以訛傳訛。
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