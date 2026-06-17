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刪除手足特留分是政府想發財？蘇家宏律師澄清大誤會：沒立遺囑兄弟姊妹照樣能分

聯合新聞網／ 綜合報導
針對外界誤傳修法刪除手足特留分將使政府課徵重稅、成為最大得利者的說法，蘇家宏律師澄清這完全是市場誤解。示意圖／Ingimage
針對外界誤傳修法刪除手足特留分將使政府課徵重稅、成為最大得利者的說法，蘇家宏律師澄清這完全是市場誤解。示意圖／Ingimage

蘇家宏律師在影音內容中，針對部分民眾誤解此次修法刪除手足特留分是「政府想發財、政府將成為最大得利者」的說法進行澄清。

他直言，網傳修法後政府會對遺產課徵重稅的說法是「很大的誤會」，許多人完全搞錯了法規更動的核心。

蘇家宏律師詳細解析，刪除兄弟姊妹特留分的制度，其前提是建立在「立有遺囑」的狀況下。

所謂立有遺囑，是指立遺囑人依法將財產交代給特定人，例如：將財產留給頂客族家庭的另外一半，或者是指定的受遺贈者。

在這種情況下，因為兄弟姊妹的特留分被刪除了，所以他們無法出面爭奪這筆被交代的遺產。

蘇家宏律師強調，這次修法政府絕對不會是最大受益者，因為法律並沒有刪除兄弟姊妹的「法定繼承制度」。

如果當事人過世時「沒有留下遺囑」，兄弟姊妹依法仍然具備繼承財產的權利，因此呼籲大眾切勿以訛傳訛。

◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

遺產 特留分

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蘇家宏律師澄清，刪除手足特留分並非政府變相獲利，誤解源於對法規的混淆。他強調，無遺囑的情況下，兄弟姊妹依然保有繼承權，切勿以訛傳訛。

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