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花錢有道：懂得花、捨得花、值得花 郝哥的39個富思維

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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普通人存錢，富人用錢

學會做金錢的主人，才是致富之道

企業知名財務顧問郝旭烈的用錢智慧

讓你的錢，愈花愈增值

為什麼，有些人賺得不多，感覺卻像財富自由？有些人收入不低，感覺錢總不夠用？真正關鍵不在所得多寡，在於「你怎麼花」。

▍ 讓財富增值的「富思維」

「知道花錢提升身價，才知值得該花就花。花錢值得創造價值，才讓人生擁有品質。」

我們以為自己在理性消費——其實買的是焦慮、是別人眼中的自己。

我們以為省錢是美德——卻賠上了更昂貴的健康、時間和機會。

真正的財務自由，不是戶頭有多少個零，是每一筆支出，都花在讓自己自由的地方。

．懂得花：錢換的不是東西，是你真正想要的生活。

．捨得花：不花錢的代價，有時比花錢更高。

．值得花：花錢，花的從來不是錢，而是智慧。

本文摘自《花錢有道》
本文摘自《花錢有道》

本書將帶你跨越「省小錢」的思考陷阱，

練就富思維──讓每一分錢，愈花愈增值。

▍ 你以為花錢是數學題，其實是一道選擇題

「知道怎麼付出，才能怎麼獲得。因為花錢有道，所以才會得到。」

關於花錢本質

．花錢是一種付出，付出才能夠得到

．花錢更多是一種看法，更多是一種思維

關於選擇與取捨

．沒法決定花錢的價格，可以決定花錢的選擇

．除了花錢的取捨，更在乎有能力選擇

關於價值與認知

．我們無法賺取認知外的財富

．存知識、存能力、存人心

關於需要與想要

．想要很多，需要很少

．金錢是種公平的選擇，價格是種能力的取捨

（本文摘自《花錢有道》作者：郝旭烈)

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