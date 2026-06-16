嫌麻煩才讓你錯失貴人！他順勢答應不想去的聚會…竟變成自我成長的翻身契機

機會 躲在你討厭的麻煩裡

當你持續關懷他人，就會在某個時刻發現，機會總在不知不覺間找上門。

那麼，我們又該如何抓住機會，進一步深化人際關係，並將它轉化為成長的養分？首先要做的，就是跟著別人參加活動。

參與你原本想拒絕的活動

想得到別人的幫助，就先從順勢參與開始。這是我從實際經驗中得到的寶貴體悟。

被人邀請時，我們有時會在心裡盤算：「我好像不太擅長○○活動。」、「太麻煩了，還是算了吧。」尤其是在工作繁忙時，往往根本沒有餘力參加別人的計畫或聚會。

但在這裡，不妨思考一下。因為，這些邀請機會或許正是拓寬你視野的新契機。

我自己一開始也常常拒絕各種邀約，總是待在自己的舒適圈。不過，終究還是會遇到無法迴避的場合。其中之一，就是聯誼。

當時，快三十歲的我仍是單身，為了多認識一些不同的人，也開始參加這類聚會。在現場，我觀察到：越能聊各種話題的人，就越能讓整個場面熱絡起來，自然也更容易吸引眾人的注意。那一刻，我才意識到，如果重心只放在放在工作，就很難成為擅長帶動氣氛、話題豐富的人。

麻煩的事 能改變自己

雖然有點岔題，但我其實會切魚。我曾經向一位當壽司學徒的朋友拜師學藝，接受一番特訓。

這一切的起點，就是從這場聯誼開始──有位女性隨口說出一句：「我覺得

會切魚的男生很棒。」

其實，一開始我只是抱著半開玩笑的心態，但在學習的過程中，沒想到後來漸漸被魚的各種知識所吸引，甚至每天早起到築地市場採買新鮮漁貨。最後，我不僅會處理竹筴魚和鱸魚，能做的料理也更多了。不知不覺間，「會切魚的男子」就成了我的小小招牌話題。 大是文化《讓優秀的人主動靠近你》，作者：濱暢宏

不過，這倒不是為了在聯誼場合上搏得關注，而是全新的興趣與自我成長，讓我看到了更寬廣的世界。

甚至，在公司的夏日活動上，原本是壽司學徒的朋友，也來幫我一起實現企劃。這些無心插柳的經驗，反而成了朋友願意提供協助的契機。

提到跟著別人參與，或許有人會認為很被動、隨波逐流。但事實上，積極參與，反而能帶來全新的邂逅與體驗，甚至意外獲得成長。

以下介紹三種積極參加的做法。

1.不要因為麻煩就拒絕 每個人都怕麻煩，但請試著想看看，往前跨出一大步可能看到的新視野。即使一開始只是先試看看，也可能成為打破自我侷限的契機。 2.至少持續一段時間 即便不太適合自己，也不要因為一開始感到不自在就下定論。很多時候，先試著持續一段時間，往往就能逐漸找到樂趣與成就感。 3.被別人影響是正面經驗 與其排斥，不如當作增廣見聞的好機會。順著別人的提議行動，有時能帶來無從想像的新體驗。這些經驗不僅能加深同伴之間的情誼，也將奠定日後帶動他人的基石。

回頭想想，我人生中成長最多的時期，經常都是在順勢接受別人的點子或提議的時候。這些經驗不僅拓寬了我的人際關係與眼界，也成為日後實現理想目標的基礎。

跟著別人一起參加，其實就是走出舒適圈、看看新的風景。當別人想下次再找你、想和一起做些什麼時，也意味著你踏出了建立互信關係的第一步。這樣的循環，將為你帶來更多意想不到的機會與人際連結。

（本文摘自大是文化《讓優秀的人主動靠近你》，作者：濱暢宏 ）