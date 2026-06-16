自嗨提案總是被打槍？主管一句話點醒談判關鍵：99％的成功溝通都在事前準備

99％的溝通都在事前

前面提到的，都是在公司內部建立良好印象的做法。接下來我想談談，對外該如何獲得他人的信賴。

能否與公司外部人士建立互信關係，將大幅影響你的職涯走向及工作成果。以下要提出的方法，就是「事先調查對方的資訊」。

臨場發揮是有限的

年輕時的我，總認為在商務洽談或開會時臨場發揮，才能證明自己的實力。無論面對誰，我都用同一套說法，盡量展現自己的風格，並且深信這就是談成生意的訣竅。

在我說完一輪之後，會再由同行主管做結論。剛開始，我以為這就是所謂的「分工」，並為自己的能言善道感到自豪。

然而，在某次商談中，主管的一句話，徹底改變了我的想法。

在移動中的電車上，我隨口問：「今天要談生意的對象，不知道對什麼比較有興趣？」

只見主管淡淡回道：「嗯，是啊。聽說他們最近積極採取○○方面的策略，如果從這個角度切入，也許能找到突破口。」

那一刻我才驚覺，原來主管不只了解對方公司的基本資料，甚至連整個產業的狀況、競爭對手的動向，都事先掌握得一清二楚，而這正是讓商務洽談順利推進的關鍵之一。

果不其然，在那次會議上，我一如往常，一頭熱的闡述自己想表達的內容，最後仍由主管總結。看著眼前的情景，我的內心不禁五味雜陳。一方面覺得自己還得靠主管從旁協助，實在有些丟臉、不甘心；另一方面也清楚意識到，自己想成為能掌握對手資訊並順利促成洽談的人。

後來，我鼓起勇氣向主管請教，他對我說了這麼一段話。

洽談前的準備占99％

「要先調查對方如何看待我們的服務、對什麼感興趣。只要善用網路，幾乎都能找到相關資訊。然後，再根據這些資料建立自己的邏輯，這就是談成生意的訣竅。」

從那之後，在洽談商務前，我都會花點時間做功課。現在蒐集資訊的方法日益進步，不僅可以查閱客戶企業的官方網站，還能透過A等摘要工具，在短時間內掌握各公司的最新消息與產業趨勢。

此外，在全球領先的社群媒體平臺X（前身為Twitter）或領英（LinkedIn）等社群平臺，也都能快速查到洽談對象近期的公開發言。例如：他對什麼話題感興趣？有什麼樣的價值觀？ 大是文化《讓優秀的人主動靠近你》，作者：濱暢宏

實際嘗試後我才發現，光是先花五分鐘到十分鐘了解對方的企業、組織及業務概要，提案內容就會大幅改變。

過去的我，總是以發表者的立場，自說自話；但現在，我會盡量站在聆聽者的角度，觀察對方真正想知道的事。我也深刻體認到，這樣的轉變會大幅影響洽談或會議的成效。

事前花五到十分鐘準備

之後每次洽談，我都會從對方的立場，設想對方目前可能遇到的難題、會提出哪些質疑等，並調查競爭對手的相關數據。到了現場，再提出：「如果是○○，您覺得如何？」對方幾乎都會毫不猶豫的回應：「就這麼做吧。」

雖然只是雙方公司的業務窗口，但彼此都心知肚明，這樣的內容一定能通過決策。

後來，還有個後續。即使過了二十年，我和對方至今仍維持良好關係。即使我換部門、甚至轉職，他仍會主動引薦新客戶，也曾邀請我擔任新事業開發的演講。這一切都要歸功於事前準備所累積的信任，才能促成這段長期且穩定的人脈關係。

從這次經驗中，我學到的是，只要事先站在對方立場，設想其關注的議題與反應並提前做好準備，往往就是成敗的關鍵。

當你的提案能精準回應對方的期望，對方自然會更容易把事情交給你，而這份信任，也會成為日後職涯發展的重要基礎。

這不只侷限於商談，而是幾乎所有商務場合皆然。為了回應對方需求與期待而做好準備，不僅能對外留下好印象，也是獲得更多協助的第一步。

（本文摘自大是文化《讓優秀的人主動靠近你》，作者：濱暢宏 ）