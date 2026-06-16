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被分手後每月多2萬怎麼花？他上網求助 網友齊推做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，過去交往期間經常陪伴另一半吃大餐、逛街消費，如今恢復單身後，每個月竟多出約2萬元可自由運用，讓他好奇該如何投資理財？示意圖／AI生成
一名男網友分享，過去交往期間經常陪伴另一半吃大餐、逛街消費，如今恢復單身後，每個月竟多出約2萬元可自由運用，讓他好奇該如何投資理財？示意圖／AI生成

一名男網友分享，過去交往期間經常陪伴另一半吃大餐、逛街消費，如今恢復單身後，每個月竟多出約2萬元可自由運用，讓他好奇該如何投資理財？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「錢突然變多了」為題，指出近期被提分手，回頭盤點開銷才發現，過去幾年花了不少錢在感情上。原本平均每3天就會有一次較大的消費，像是一頓上千元的大餐，加上飯後甜點、逛街購物等支出，動輒就要花費4、5000元。

這名男網友透露，上個月恢復單身後，生活開銷明顯減少，算一算竟多出超過2萬元的閒置資金。雖然一直以來都努力工作、認真經營感情，但實際存款並沒有想像中多，如今突然多出一筆預算，卻不知道該如何規劃，好奇發問「不知道2萬的餘額，有什麼能投資的方向？」

貼文一出後，不少網友都給出建議，紛紛表示「恭喜你可以存錢了，買0050，每個月定期定額2萬，剛剛好」、「定期定額0050」、「如果每月都會固定多兩萬，那就定期定額兩萬丟股票，都沒研究的話買0050比較安全」、「要不以後領到錢就直接丟股市2w，然後不到生死關頭都不賣，順便看看可不可以交到適合過生活的女朋友」、「恭喜解脫，拿回人生主導權」。

此外，也有網友回應「沒事不用交女友，好好存錢投資fire老闆，自由自在退休人生才是真的」、「很多女生是負資產」、「如果不交女友、不結婚、不生小孩、不無效社交，應該會存很多錢」、「不交女友＝省錢，手上沒有現金流很危險」、「那就不要交女朋友了，確實交往、結婚、生小孩，什麼的都很花錢」。

台股持續走強，也吸引不少投資新手進場。本站曾報導，一名網友分享，自己目前以定期定額方式投資0050，偶爾大跌時會加碼買進。不過他始終有個疑問，那就是大家都說要長期持有，但他也好奇是要等到退休後再逐步變現？還是人生中應該有某個契機點，把股票換成現金來實現獲利？

對此，不少網友都表示「身上現金不夠，又需要用到錢的時候就可以賣，但建議需要多少賣多少，不要全部出清」、「長期存股，不就是需要用錢的時候再賣就好了」、「你要用錢的時候呀，總不會說存在銀行的錢啥時要拿出來花」、「要用錢的時候再賣呀，例如要買摩托車需要8萬，那就賣個8萬元的0050就好」、「有人生重大規劃，例如買房、買車、結婚、生病等，需要一大筆錢，就可以考慮要不要賣掉了」。

投資 0050 分手 理財

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