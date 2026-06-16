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同事升遷你卻嫉妒到臉臭？職場專家曝最強自我投資：先講「恭喜」能狂存信用存款

聯合新聞網／ 濱暢宏
在職場上面對同事或後輩的亮眼成就，難免會因競爭而產生焦慮與嫉妒的挫敗感，但這往往容易破壞人際關係。示意圖／Ingimage
在職場上面對同事或後輩的亮眼成就，難免會因競爭而產生焦慮與嫉妒的挫敗感，但這往往容易破壞人際關係。示意圖／Ingimage

不吝向同事說聲「恭喜」

職場上，如果你想給人良好的印象，有一件事雖然不容易，但我仍希望你能試著實踐──為同事或後輩的成功喝采。

這並不是要你當個「好人」，而是從策略性的角度出發，讓自己成為值得被幫助的人。因為，主動祝賀同事或後輩的成功，就跟表達感謝一樣，都能長期累積信用存款，並推動職涯發展。

嫉妒是人之常情

當你努力朝向管理職邁進時，難免會把同事與後輩當作競爭對手。每當他們交出亮眼成績時，內心就會感到焦慮、嫉妒，甚至認為自己不被公司看重。

因此，在職場上，嫉妒同事或後輩其實是人之常情。正因如此，我才會在一開始特別提到，這件事並不容易。

我自己也曾深受困擾。二十多歲時，坐在我隔壁的同事，無論什麼專案幾乎都能做出成果，並且深受主管器重。他的簡報總是有條不紊、重點明確，又具說服力，也因此贏得後輩們的信任。相較之下，我總覺得自己的成果差強人意，來自主管的評價也不如他。每當看到這樣的差距，內心都會湧上一股挫敗感：「為什麼總是他？」

有一天，他成功完成了某項大型專案。全公司上下都沉浸在祝賀的氣氛中，但我卻無法坦率說出祝福的話。懊惱與自卑交雜的彆扭情緒，大概全寫在臉上了。直到現在，我仍清楚記得自己的格格不入。

而真正成為我人生轉捩點的，是學生時代朋友無意間說的一句話：「在工作上認識的人，其實關係會比想像中維持得更久。隨著轉職或調動，曾經的部下可能變成主管，也可能再次和前同事共事。所以，平時就好好

建立關係，其實是在幫助未來的自己。」

那句話讓我茅塞頓開。現在被我嫉妒的同事，也許幾年後會以不同的身分再次相遇。到時，彼此能否維持良好關係，將大大影響合作與最終成果。

我這才意識到，被嫉妒心牽著鼻子走而破壞關係，無論短期或長期來看，都是吃虧的行為。

主動開口祝福 消退不甘心

在那之後，我開始試著主動祝賀同事和後輩。一開始，或許我還無法真正打從心底高興，笑容甚至有些勉強，但漸漸的，我也開始改變。

當我能誠心為對方的成功喝采，坦率說出「太厲害」時，神奇的事發生了──原本心中的嫉妒情緒逐漸淡去，周遭的人際氛圍連帶也開始產生變化。

其中，印象最深刻的是某次專案。當時，團隊在首次挑戰中陷入瓶頸，是一位後輩提出的想法，成功帶領我們走出困境。如果是以前的我，也許會有些嫉妒，但那次，我卻真心為他感到高興，甚至忍不住心想：「說不定真的有機會成功！」並予以全力支持。

大是文化《讓優秀的人主動靠近你》，作者：濱暢宏
大是文化《讓優秀的人主動靠近你》，作者：濱暢宏

後來，專案順利完成，我在員工餐廳偶然遇到後輩，便主動坐到他旁邊，親口向他道賀。他聽完後，說：「多虧前輩當時力挺，才讓我有了信心，真的很感謝您。」

那一刻，我既驚訝又感動，原來一句微不足道的鼓勵，竟能帶給對方如此大的力量，間接促使專案順利成功。

後來，我陸續累積了更多類似的體驗。每當我對同事或後輩的工作表現給予尊重與支持，一同分享成功的喜悅，不僅能增進彼此的互信關係，也能在無形中提升個人價值。

嫉妒本來就是人之常情，有時甚至會毫無由來的湧現心頭。但從那之後，我開始會刻意開口讚美。就算心裡仍有些掙扎，嘴巴上還是會先說一句：「你真的很厲害！」

奇妙的是，每當這句話一說出口，不甘心的感受就會慢慢消退。

最重要的是，別讓情緒綁架自己，要試著誠心肯定對方的成就。光是做到這一點，就足以成為日後對方願意伸出援手的關鍵。

替同事或後輩的成功喝采，乍看沒有實質好處，但這其實也是一種有效的自我投資。因為當你真心為別人感到高興時，照亮的不只是對方的未來，也會點亮自己前方的道路。所以，儘管這件事不容易，我還是鼓勵大家都能夠嘗試看看。

（本文摘自大是文化《讓優秀的人主動靠近你》，作者：濱暢宏 ）

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