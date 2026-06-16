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黃大煒相伴多年女友恐一毛都拿不到！陳重銘勸生前做好這兩件事：別把遺產難題留給摯愛

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人黃大煒過世後因未婚且無子，導致其財產恐全數由胞姊繼承，引發外界同情長年相伴的女友。（本報資料照）
藝人黃大煒過世後因未婚且無子，導致其財產恐全數由胞姊繼承，引發外界同情長年相伴的女友。（本報資料照）

不敗教主陳重銘在影音內容中，針對資深藝人黃大煒夏威夷不幸過世所引發的遺產風波發表看法。

他指出，由於黃大煒膝下無子，其遺產目前可能由二位胞姊繼承；然而黃大煒有一位長年相伴、共同協助其音樂創作與籌辦演唱會的女友，角色其實更像是事業上的「合夥人」。

陳重銘坦言，雖然從情理上看，身為合夥人的女友理論上應有權分得部分財產，但法律是非常僵化的。

在法律定義中，女友若沒有辦理結婚登記就不是配偶，而非配偶在法律上便完全不具備遺產繼承權；即使想透過法律訴訟爭取，法官也必須依法條死板地裁判。

藉此案例，陳重銘提醒廣大投資人，每個人辛勞一輩子累積了財產，自然希望身後能順利留給自己喜歡的人或家人，因此務必在生前做好財產規劃，切勿將繼承難題留給親近的人。

他建議，首先必須重視且提早撰寫合法的「遺囑」；其次則應善用生前的合法贈與，例如目前每人每年享有244萬元的贈與稅免稅額；此外也能利用保險指定受益人的方式來進行資產配置。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

黃大煒 遺產 結婚 夏威夷

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