25歲單身剛進職場新鮮人月薪4萬只能存5千…理財專家：缺1項「關鍵能力」

在當前的社會敘事中，「中年」往往與焦慮、危機緊密相連。身處這個階段的人，普遍承受著沉重的角色壓力，但若我們撕掉刻板印象的標籤，從社會經驗、經濟基礎、心理素質與認知結構等維度重新審視，會發現中年絕非只有困境。相反地，這是一個人生各項資源從線性累積質變為指數增長的時間禮物。

究竟，中年有什麼優勢？

40歲後的中年人「三明治族」，承受著上有老、下有小的經濟與心理壓力，但從社會經驗、經濟基礎與心理素質來看，中年人相較於年輕人擁有更多不可替代的優勢。首要的關鍵，便體現在最現實的財務底氣與資產增值空間上。

中年人擁有更穩定的經濟基礎與資產配置空間

相較於剛入職場、存款有限的年輕人，40 歲以上的族群通常已經歷15至20年的職場生涯，擁有較高的薪資收入與信用評等，就連存錢能力也比年輕人強。這段時間的積累讓中年人更容易獲得銀行貸款，有能力進行更大規模的資產配置。

本文摘自《中年理財》 在經濟能力這件事上，我認為中年族群通常會有一定優勢，特別是已經走到中高階主管的位置。累積15到20年的工作經歷後，多數人薪資自然會提升一個層級。即使資產還在累積階段，單純是收入變高，在很多情境下就已經帶來不小差異。

我用一個簡單的例子來說明：小華25歲，剛進職場，月薪4萬元。阿國45歲，是資深專案經理，月薪8萬元。兩個人都是單身，也沒有家庭負擔。扣掉生活與基本娛樂開銷，小華每月大約能存 5000元，阿國則可以存到35000元，差距開始慢慢浮現。

投入本金的能力不同

這裡會發現一件有趣的事，薪資差距是2倍，但可投資金額卻拉到7倍。一年下來，小華大約存6萬，阿國則是42萬。假設兩人都投入年化報酬率7%的投資組合，拉長到20年，結果可能會變成255 萬與1786萬，差距其實不小。

看這個數字時，我認為關鍵在本金投入的能力。當每個月可以投入的金額不同，即使使用一樣的投資工具，最後的成果也很難接近。這種差距，通常會隨著時間被放大，而不是縮小。

再回到生活開銷這件事，其實一個人的基本支出不會差太多。多出來的花費，往往來自生活品質的提升，例如吃得更好、住得更舒適。當收入提高時，如果沒有同步放大消費，能留下來的資金就會變多，這也是儲蓄率提高的來源。

我會這樣看這件事，月薪4萬元的人，如果想再多存一點，可能每月再擠出2000到3000 元已經不容易。但月薪8萬元的人，若願意調整支出，多存5000到 10000元的空間相對比較大。這種彈性，其實就是收入帶來的差異。

（本文摘自《中年理財》作者：雨果)