育兒補助6年累積36萬放進投資組合 外商公司總經理：小孩未來資產累積的起點

提早為小孩做長期投資

我觀察到很多人是在工作幾年後才開始投資，但如果把時間往前拉，其實會有不同的結果。假設在小孩很小的時候，就開始幫他做長期投資，等到大學畢業時，已經累積了接近20年的投資時間，這段期間的複利效果其實不太容易被忽略。在這樣的情境下，最早投入的第一筆資金，可能已經成長到原本的4到5倍。

這筆錢可以有不同用途，有人會選擇當作教育資金，也有人會選擇不動用，讓它繼續留在市場，變成小孩未來資產累積的起點。如果這筆本金能繼續投資，加上未來工作後穩定投入，時間再拉長 20到30年，資產成長的速度會開始出現明顯差異。有人可能會在50歲以前，就累積出一筆相對充足的資產，讓人生選擇多出不少彈性。

本文摘自《中年理財》

實務上，幫小孩投資的資金來源，通常也不需要太複雜。我自己會先想到紅包這件事，現在不少家庭，小孩一年收到的紅包金額其實不低，有些甚至可以到2到3萬元，偶爾也會聽到更高的數字。

如今有不少父母，也有自己包紅包給小孩的習慣，如果能將這些紅包錢盡早投入投資市場，長期累積的複利效果會相當可觀。

除了紅包，台灣目前的育兒補助制度，也是一個可以思考的來源。以第一胎來看，6歲以前每個月大約5千元，一年大約6萬元，6年下來累積36萬元。如果這筆錢沒有需要使用，放進投資組合裡，長期來看也可能帶來不同的效果。

有些人如果財務狀況允許，也會選擇額外幫小孩定期投入資金，例如每個月固定投入一筆小額金額。這種方式的重點無關金額大小，更重視時間與紀律，長期累積後的差異，通常會慢慢浮現。

不過我也會提醒自己，光是幫小孩準備資產，可能還不夠。如果沒有建立正確的金錢觀，突然拿到一筆資金，有些人可能會像暴發戶在短時間內花掉，反而失去原本累積的意義。所以在小孩成長過程中，我會傾向慢慢讓他接觸財務觀念。

擺脫盲目與比較，拿回人生主導權

中年世代雖然身處「上有高齡父母，下有自身未來」的夾縫，也是備受財務與教養壓力的三明治族群。但是，這並不意味著我們必須任由集體焦慮拉扯。

只要劃清界線、量力而為，優先做好自身的退休規劃，把自己照顧好、不成為孩子的未來負擔；同時，更進一步將教育費用精準化，主動運用育兒補助與紅包做為起點，延長時間複利來幫助孩子提早布局理財。

當我們在夾擊中展現出紀律與遠見，中年人將不再被動受困，而是能徹底擺脫盲目與比較，穩健、優雅地重新掌握自己與家庭的人生主導權。

（本文摘自《中年理財》作者：雨果)