台股四萬點、AI 進職場掀學習潮！博客來：投資理財書銷售年增逾五成

台股站上四萬點、生成式AI全面進入職場，帶動民眾對資產管理與職場競爭力的關注。博客來觀察發現投資理財與商業思維類別買氣全面爆發，今年投資理財類書籍業績較去年同期成長逾五成，其中女性讀者占比首度超越男性；AI相關書籍則從對ChatGPT入門學習，轉向Gemini、NotebookLM等實務應用工具。反映在高通膨、高變動時代下，越來越多人透過閱讀提升財務韌性與職場競爭力演變為跨越年齡層的職場「應用標配」。

趨勢一：全民投資時代來臨 30世代男性湧入、女性首度成為財經閱讀主力。台股站上四萬點創下歷史新高，帶動投資理財閱讀熱潮。博客來觀察發現，今年「投資學」、「保險／節稅」及「股票／證券」類書籍業績較去年同期成長逾五成，「經濟／趨勢」類亦成長三成。

讀者關注焦點除了價值投資、ETF(指數股票型基金)與長期持有策略外，地緣政治風險與全球經濟變局等議題也明顯升溫，反映投資人愈來愈重視財務韌性與風險判斷能力。上半年投資理財類暢銷榜以《納瓦爾寶典》、《窮查理的普通常識》、《長期買進》、《持續買進》及《槓桿ETF投資法》等書穩居暢銷榜前5名。這股資金潮不僅活絡了股市，也翻轉過往財經書市的讀者面貌，今年女性讀者占比首度超越男性，而30至39歲男性則為成長最快族群，顯示投資理財已逐漸成為全民課題。

趨勢二：從「認識AI」到「善用AI」 AI 實作潮邁向全年齡化。從COMPUTEX展到黃仁勳旋風，AI相關閱讀需求持續升溫。博客來觀察發現，今年商業書市場最明顯的學習趨勢之一，是從過去的「認識AI」轉向「善用AI」，讀者更關心如何透過AI提升工作效率與職場競爭力。

回顧2023年至2024生成式AI逐漸普及，市場關注焦點也從ChatGPT入門教學，轉向Google Gemini、NotebookLM等工具應用，以及結合多種AI工具、強調跨平台整合與工作流程優化的實用型書籍。AI共創、生產力提升、職場轉型與工作流程優化等主題持續受到讀者青睞，提問技巧、邏輯思考與人機協作能力也成為熱門學習方向。從讀者輪廓來看，AI相關書籍已從過去以30至49歲族群為主，擴大至全年齡讀者，顯示AI正從科技話題走向跨世代的職場必修課。

趨勢三：從追逐成功到掌握人生主導權 「智慧交給AI，資產留在市場，人生留給自己」。綜觀今年的商業成長類，相較去年讀者樂於了解，如張忠謀、黃仁勳、比爾蓋茲等「巨人」思維，今年職場趨勢明顯轉向「AI」時代的個人成長與職場競爭力。在軟實力方便，讀者聚焦如何「保持彈性」，如何與AI合作又不倚賴它、在人機混和交替、職業洗牌的時代如何穩住心態，生存下去；硬實力上則是AI工作術相關書籍明顯成長，去年是ChatGPT較為強勢，今年則是Gemini、NotebookLM、Claude Code的各種應用攻佔暢銷榜，成為職場人提升效率的重要工具。

博客來表示，今年商業理財閱讀趨勢，可濃縮為一句話：「智慧交給AI，資產留在市場，人生留給自己。」從AI應用到投資理財，從產業趨勢到個人成長，讀者關心的不只是如何賺更多錢或學會新工具，而是如何把時間、能力與資源用在真正重要的事情上。為回應上班族充電需求，博客來即日起至9月8日盛大推出「年度最大商業書展」5折起，助讀者提前掌握商業職場關鍵字，一起成為機智的職場人。