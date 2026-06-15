少子化最該「富養」？讓孩子同時補國英數 理財專家：忽略退休金沉重代價

在當前的少子化社會中，多數父母總是習慣把最好的資源留給下一代，卻往往忽略了這背後長期滾動的沉重代價。教育支出，尤其是補習與才藝班，更是中年家庭的一大隱形壓力。建議家長先明確劃分「必要」與「加分」的學習項目。

例如，國英數補習屬於必要支出，但同時上三種才藝班，未必對孩子的未來有直接幫助。可以每半年與孩子一起檢視學習成效，保留最有興趣與成效的課程，其餘停掉或暫緩，讓教育資源用在刀口上。

小孩教育費最容易「低估」，因為它不是一次性的開支，更像是一段長達 15 ∼ 20 年的現金流供給。與其被動地每學期救火，不如主動把教育費當成固定支出，提早設預算、分年分月攤提，壓力會小很多。

在進行預算編列時，家長可以先從現實面出發，重新釐清不同階段的財務需求。不過，要特別注意一些不需要的花費。

• 跟風型補習：同學都報就跟著上，結果孩子不適應、效果有限、錢白花。 • 才藝無邊際：每加一項都是長期費用與時間成本，原本就學得不錯的反而被稀釋。 • 升學焦慮型加碼：考前臨時瘋狂加購「衝刺包」，高單價、低效率。平時的節奏與習慣才是關鍵。

本文摘自《中年理財》 然而，身為理性的決策者，此時我們必須把目光拉回自身，看清教育支出對整體家庭財務的連鎖反應。小孩的教育費可高可低，養育一個小孩到成人需要的費用範圍可從300萬到1000萬元之譜，而這筆錢會大大地影響自己的退休金準備。

退休金不足不只是自己的問題，更會影響到下一代的生活品質與財務安全。若父母缺乏退休準備，讓小孩將來被迫長期支援父母的生活與醫療開銷，導致小孩將來的存款與退休計畫被迫延後甚至中斷，這或許會比讓小孩受菁英式教育與學習很多才藝更來得不值。

這種「上有高齡父母，下有自身未來」的雙重壓力，在少子化與家庭結構改變的背景下，已成為越來越普遍的現象。若父母未做好財務規劃，孩子就會成為替代的安全網。同樣地，如果我們這一代也沒有開始準備，未來孩子將會重複同樣的困境。

解方並非一次存夠資金，真正有效的策略，是提早建立長期退休規劃。現在開始準備，不只是為了自己老後的尊嚴與安全，更是為了不讓下一代承擔我們的養老壓力，讓家庭在財務與情感上都能保持健康與和諧。所以，小孩的教育費用應當量力而為，避免與他人比較與過度追求華麗的菁英教育。

除了把自己顧好之外，如果能換個思維，改採主動出擊的財務對策，結果往往會更具建設性。

（本文摘自《中年理財》作者：雨果)