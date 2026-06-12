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再有錢學費也只幫付三分之二！財顧傳授富豪育兒經「兩大鐵律」避免養出敗家子

聯合新聞網／ 加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）
建議父母即便有能力也應讓孩子自行負擔三分之一的大學學費與到外歷練，透過親身體驗運用金錢的原則，才能真正守護與妥善管理資產。示意圖／Ingimage
建議父母即便有能力也應讓孩子自行負擔三分之一的大學學費與到外歷練，透過親身體驗運用金錢的原則，才能真正守護與妥善管理資產。示意圖／Ingimage

富人清楚掌握每一分錢的流向

或許是因為我在銀行工作，也或許是因為父親早逝，讓我肩負起家庭責任，我在年輕時便深刻明白儲蓄的重要性。同時，我也觀察到：真正富有的人，往往極為理解自己的財務狀況，他們絕不會像鴕鳥般把頭埋進沙裡，逃避現實。

然而，並不是所有人都能做到這一點。

雖然我通常不會替客戶擬定詳細的預算表，但也不能說從未做過。我經常與客戶強調，必須清楚了解自己的錢究竟花在何處。我不時會遇到一些新客戶，他們收入頗豐，每個月月底卻發現自己無法達成財務目標。原因往往很簡單──某樣新鮮事物出現，讓他們覺得非買不可（溫馨提醒：富人深諳延遲享樂的智慧）。

要真正弄清楚金錢的流向，首先必須從基本需求──非自由支配支出──著手。這些支出是生活必需，如房租或房貸、水電費等。大多數人對這部分的支出並不感到意外，因為每個月的金額幾乎固定。然而，當他們開始深入檢視可自由支配的支出時，意想不到的問題一一浮現。

任性出版《有點錢，還要更有錢》，作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）
任性出版《有點錢，還要更有錢》，作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）

所謂可支配支出，指外出用餐、娛樂消費、購買服飾，以及其他額外開銷。若從情感層面來看，有些人會將這些「額外」視為必需，如孩子參加校外活動的費用、私立學校的學費，或某些對自我療癒有益但不利於荷包的嗜好。在某些職業領域中──如業務──名牌服飾或高昂理髮，甚至可能被視為必要開銷。

無論是哪一種可自由支配支出，對當事人而言可能都非常重要。然而最關鍵的是，這些支出本質上仍屬於可支配的。

唯有清楚掌握每一分錢的流向，才能真正開始制定預算。如果缺少這個最基本、最關鍵的基石──也就是以養成儲蓄心態，精打細算每一塊錢──財富與財務自由終究只是空談。

我常用一個比喻來說明這個道理：想像你帶著100個孩子到博物館校外教學，在恐龍展區時發現少了一個孩子，整個場面立刻陷入混亂，大家都急著在暴龍旁尋找失蹤的小比利。因為孩子是無價之寶，少一個都是天大的事！但如果你有一百美元，因一時衝動多花了1、2元，你大概不會太在意，更不會因此驚慌。然而，富人深知：唯有追蹤每一分錢的流向，才能掌握自己的儲蓄

另一個我常用來幫助客戶理解記錄支出重要性的比喻：想像你手裡有一副標準的撲克牌，若是少了一張，就會影響整場遊戲，你的橋牌夥伴們肯定也會不高興。

我的客戶中，有些人每個月在住宅與生活方式上花費高達100萬美元。但有錢人都明白：只要掌握錢都花在哪裡，就能找到自己的消費模式。

讓金錢替你工作

多年來，我遇到許多新客戶，他們的帳戶裡躺著鉅額存款，這些錢卻始終閒置，沒有為他們創造收益。這往往源於我們先前提到的匱乏心態，使得某些人近乎強迫症般的渴望，想在存摺上看到一長串零，即便這些錢幾乎不產生任何利息。我常用一句話提醒他們：閒置的金錢，就是死錢

綽號「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的華倫．巴菲特，自少年時期直到今日──在他抵達常人難以想像的財富高峰之前與之後──始終堅信一個道理：金錢必須替你工作。

他的童年故事如今已成傳奇：從送報紙起步，到經營彈珠臺生意，再到尚未達法定駕駛年齡便購買農地，巴菲特總是不斷尋找機會、持續耕耘（他自己將此形容為「跳踢踏舞」〔tap dancing〕）。更重要的是，他始終讓錢為他賺錢──他從小就被教導並理解，金錢必須隨時為你效力。

巴菲特認為最簡單、最被動的投資方式，就是股市。我們會在第五章更深入的探討投資，此刻先說重點：一旦你準備好緊急預備金，並累積足夠的儲蓄時，就該開始投資。

把錢存在儲蓄帳戶裡，實際上與塞在床墊底下沒什麼區別。唯一的不同，是美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，縮寫為FDIC）並不會替席伊麗（Sealy）「床墊銀行」承保。

有錢人都敬畏金錢

每當我談起這個原則時，人們常會露出疑惑的神情：這是什麼意思？

我很早便領悟到，一個真正聰明的富人，對金錢懷抱敬畏之心。

作為一名財務規畫師，我的責任之一，就是協助客戶累積並守護財富。在規畫過程中，我常提醒那些擁有應納稅資產的客戶：當你離世後，你的財產最終只有3個去向──留給繼承人、捐給慈善機構，或繳給美國國稅局（Internal Revenue Service，縮寫為IRS）。而我從未遇過有人回答：「請讓我把大部分的遺產留給國稅局。」

然而，我們卻時常看到報導，敘述富有的搖滾歌手、影星或運動員的離世，其中不乏悲劇色彩的故事。但許多名人──不論是英年早逝，或年紀已不算輕──從未做過任何遺產規畫。

以美國傳奇歌手王子（Prince）為例，他的遺產耗時整整6年才結清；搖滾吉他之神吉米．罕醉克斯（Jimi Hendrix）的繼承人，為了爭奪遺產，纏訟長達30年；畢卡索的遺產更是錯綜複雜，訴訟糾葛多年未止（1970年至今）。而在這些混亂之中，律師們往往能從中賺取數百萬，甚至上千萬美元的費用。

然而，這類法律糾紛卻鮮少出現在企業執行長（chief executive officer，縮寫為CEO）身上。許多《財星》（Fortune）五百大企業的CEO，往往至30歲仍持續深造，他們憑藉高度的自律與長年的努力，一步步累積財富，延遲享樂以達到事業顛峰。

正因如此，他們敬畏金錢。他們並非在一夜之間簽下唱片合約，或數百萬美元的職業運動契約，然後就開始揮霍無度。

當然，必須公平的說，音樂人需要磨練技藝多年，很少能一夕成名；運動員則必須嚴格且自律的進行訓練。但無可否認，他們累積財富的過程，與企業高管有些許不同──暴發戶終將散盡財富的刻板印象，並非空穴來風。

相對而言，企業主管與專業人士更懂得珍視金錢，並細心規畫，不僅是為了自己，更是為了傳承。

我的醫生客戶們同樣敬重金錢。他們懷抱夢想與目標，深造、攻讀專科醫師資格或進修課程多年。他們是終身學習者，就如我多數最成功的客戶。雖然這些醫師往往住在舒適典雅的房子裡，過著相當優渥的生活，但他們同時也會將資金持續投入診所、醫院，甚至生物醫藥公司。他們的目標不僅僅是救助病患、治癒疾病，更希望藉由累積財富，實現更大的影響力。

這正是樂透效應（lottery effect，傾向於高估小機率獲得大收益的可能性，且低估更有可能發生的負面結果）與敬畏之間的差異。事實上，樂透得主破產的比例遠高於一般人。同樣的，有些繼承龐大遺產的人，也不懂得珍惜資產，他們寧可揮霍享樂，而不是用心守護與妥善管理。

對於那些計畫將龐大財富留給子女的客戶，我通常會提出兩個建議：

第一，即便父母完全有能力讓孩子進入任何一所大學，也只應支付三分之二的費用，並堅持讓孩子自行負擔剩下的三分之一。這麼做能迫使繼承人努力打工、在暑假找份工作、控制開支，並在這個過程中學會珍惜金錢。當然，父母日後若想幫孩子補齊這筆費用也無妨，真正的重點在於讓孩子親身體驗運用金錢的原則。

我的另一個建議是，當孩子大學畢業後，不要急著讓他們進入家族企業，而是先讓他們到其他公司歷練3～5年，汲取不同的視野與經驗。如此一來，他們不僅能學會珍惜金錢、理解工作的價值，還能在日後返回家族事業時，帶著嶄新的觀點與視角，改善核心業務。

關於敬畏金錢這個課題，也出現在企業被鉅額收購的客戶身上，且那金額往往超乎常人想像，例如突然獲得1億美元。這筆財富往往伴隨強烈的情緒，

就像是被金錢灌醉一般！後續發展通常只有兩種：瘋狂揮霍、大肆消費，或是

和財富規畫師坐下來，仔細思考自己想如何運用這筆錢。

富人們深知，培養健康的財務習慣，是累積並守護財富的根本。許多人與金錢之間存在複雜的情感──從恐懼、焦慮，到羞愧與罪惡感──然而，富人卻懂得以中立的態度看待金錢，並將其視為替自己效力的工具。

透過自律的儲蓄、精準的掌握收支，以及敬畏金錢的態度，他們讓財富成為推動人生的力量；透過養成健康的財務習慣，任何人都能培養出富者更富的思維模式。

接下來，我們會將目光轉向累積財富過程中，最關鍵的抉擇之一──尋找合適的夥伴。

（本文摘自任性出版《有點錢，還要更有錢》，作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin） ）

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