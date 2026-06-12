再有錢學費也只幫付三分之二！財顧傳授富豪育兒經「兩大鐵律」避免養出敗家子

富人清楚掌握每一分錢的流向

或許是因為我在銀行工作，也或許是因為父親早逝，讓我肩負起家庭責任，我在年輕時便深刻明白儲蓄的重要性。同時，我也觀察到：真正富有的人，往往極為理解自己的財務狀況，他們絕不會像鴕鳥般把頭埋進沙裡，逃避現實。

然而，並不是所有人都能做到這一點。

雖然我通常不會替客戶擬定詳細的預算表，但也不能說從未做過。我經常與客戶強調，必須清楚了解自己的錢究竟花在何處。我不時會遇到一些新客戶，他們收入頗豐，每個月月底卻發現自己無法達成財務目標。原因往往很簡單──某樣新鮮事物出現，讓他們覺得非買不可（溫馨提醒：富人深諳延遲享樂的智慧）。

要真正弄清楚金錢的流向，首先必須從基本需求──非自由支配支出──著手。這些支出是生活必需，如房租或房貸、水電費等。大多數人對這部分的支出並不感到意外，因為每個月的金額幾乎固定。然而，當他們開始深入檢視可自由支配的支出時，意想不到的問題一一浮現。 任性出版《有點錢，還要更有錢》，作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）

所謂可支配支出，指外出用餐、娛樂消費、購買服飾，以及其他額外開銷。若從情感層面來看，有些人會將這些「額外」視為必需，如孩子參加校外活動的費用、私立學校的學費，或某些對自我療癒有益但不利於荷包的嗜好。在某些職業領域中──如業務──名牌服飾或高昂理髮，甚至可能被視為必要開銷。

無論是哪一種可自由支配支出，對當事人而言可能都非常重要。然而最關鍵的是，這些支出本質上仍屬於可支配的。

唯有清楚掌握每一分錢的流向，才能真正開始制定預算。如果缺少這個最基本、最關鍵的基石──也就是以養成儲蓄心態，精打細算每一塊錢──財富與財務自由終究只是空談。

我常用一個比喻來說明這個道理：想像你帶著100個孩子到博物館校外教學，在恐龍展區時發現少了一個孩子，整個場面立刻陷入混亂，大家都急著在暴龍旁尋找失蹤的小比利。因為孩子是無價之寶，少一個都是天大的事！但如果你有一百美元，因一時衝動多花了1、2元，你大概不會太在意，更不會因此驚慌。然而，富人深知：唯有追蹤每一分錢的流向，才能掌握自己的儲蓄。

另一個我常用來幫助客戶理解記錄支出重要性的比喻：想像你手裡有一副標準的撲克牌，若是少了一張，就會影響整場遊戲，你的橋牌夥伴們肯定也會不高興。

我的客戶中，有些人每個月在住宅與生活方式上花費高達100萬美元。但有錢人都明白：只要掌握錢都花在哪裡，就能找到自己的消費模式。

讓金錢替你工作

多年來，我遇到許多新客戶，他們的帳戶裡躺著鉅額存款，這些錢卻始終閒置，沒有為他們創造收益。這往往源於我們先前提到的匱乏心態，使得某些人近乎強迫症般的渴望，想在存摺上看到一長串零，即便這些錢幾乎不產生任何利息。我常用一句話提醒他們：閒置的金錢，就是死錢。

綽號「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的華倫．巴菲特，自少年時期直到今日──在他抵達常人難以想像的財富高峰之前與之後──始終堅信一個道理：金錢必須替你工作。

他的童年故事如今已成傳奇：從送報紙起步，到經營彈珠臺生意，再到尚未達法定駕駛年齡便購買農地，巴菲特總是不斷尋找機會、持續耕耘（他自己將此形容為「跳踢踏舞」〔tap dancing〕）。更重要的是，他始終讓錢為他賺錢──他從小就被教導並理解，金錢必須隨時為你效力。

巴菲特認為最簡單、最被動的投資方式，就是股市。我們會在第五章更深入的探討投資，此刻先說重點：一旦你準備好緊急預備金，並累積足夠的儲蓄時，就該開始投資。

把錢存在儲蓄帳戶裡，實際上與塞在床墊底下沒什麼區別。唯一的不同，是美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，縮寫為FDIC）並不會替席伊麗（Sealy）「床墊銀行」承保。

有錢人都敬畏金錢

每當我談起這個原則時，人們常會露出疑惑的神情：這是什麼意思？

我很早便領悟到，一個真正聰明的富人，對金錢懷抱敬畏之心。

作為一名財務規畫師，我的責任之一，就是協助客戶累積並守護財富。在規畫過程中，我常提醒那些擁有應納稅資產的客戶：當你離世後，你的財產最終只有3個去向──留給繼承人、捐給慈善機構，或繳給美國國稅局（Internal Revenue Service，縮寫為IRS）。而我從未遇過有人回答：「請讓我把大部分的遺產留給國稅局。」

然而，我們卻時常看到報導，敘述富有的搖滾歌手、影星或運動員的離世，其中不乏悲劇色彩的故事。但許多名人──不論是英年早逝，或年紀已不算輕──從未做過任何遺產規畫。

以美國傳奇歌手王子（Prince）為例，他的遺產耗時整整6年才結清；搖滾吉他之神吉米．罕醉克斯（Jimi Hendrix）的繼承人，為了爭奪遺產，纏訟長達30年；畢卡索的遺產更是錯綜複雜，訴訟糾葛多年未止（1970年至今）。而在這些混亂之中，律師們往往能從中賺取數百萬，甚至上千萬美元的費用。

然而，這類法律糾紛卻鮮少出現在企業執行長（chief executive officer，縮寫為CEO）身上。許多《財星》（Fortune）五百大企業的CEO，往往至30歲仍持續深造，他們憑藉高度的自律與長年的努力，一步步累積財富，延遲享樂以達到事業顛峰。

正因如此，他們敬畏金錢。他們並非在一夜之間簽下唱片合約，或數百萬美元的職業運動契約，然後就開始揮霍無度。

當然，必須公平的說，音樂人需要磨練技藝多年，很少能一夕成名；運動員則必須嚴格且自律的進行訓練。但無可否認，他們累積財富的過程，與企業高管有些許不同──暴發戶終將散盡財富的刻板印象，並非空穴來風。

相對而言，企業主管與專業人士更懂得珍視金錢，並細心規畫，不僅是為了自己，更是為了傳承。

我的醫生客戶們同樣敬重金錢。他們懷抱夢想與目標，深造、攻讀專科醫師資格或進修課程多年。他們是終身學習者，就如我多數最成功的客戶。雖然這些醫師往往住在舒適典雅的房子裡，過著相當優渥的生活，但他們同時也會將資金持續投入診所、醫院，甚至生物醫藥公司。他們的目標不僅僅是救助病患、治癒疾病，更希望藉由累積財富，實現更大的影響力。

這正是樂透效應（lottery effect，傾向於高估小機率獲得大收益的可能性，且低估更有可能發生的負面結果）與敬畏之間的差異。事實上，樂透得主破產的比例遠高於一般人。同樣的，有些繼承龐大遺產的人，也不懂得珍惜資產，他們寧可揮霍享樂，而不是用心守護與妥善管理。

對於那些計畫將龐大財富留給子女的客戶，我通常會提出兩個建議：

第一，即便父母完全有能力讓孩子進入任何一所大學，也只應支付三分之二的費用，並堅持讓孩子自行負擔剩下的三分之一。這麼做能迫使繼承人努力打工、在暑假找份工作、控制開支，並在這個過程中學會珍惜金錢。當然，父母日後若想幫孩子補齊這筆費用也無妨，真正的重點在於讓孩子親身體驗運用金錢的原則。

我的另一個建議是，當孩子大學畢業後，不要急著讓他們進入家族企業，而是先讓他們到其他公司歷練3～5年，汲取不同的視野與經驗。如此一來，他們不僅能學會珍惜金錢、理解工作的價值，還能在日後返回家族事業時，帶著嶄新的觀點與視角，改善核心業務。

關於敬畏金錢這個課題，也出現在企業被鉅額收購的客戶身上，且那金額往往超乎常人想像，例如突然獲得1億美元。這筆財富往往伴隨強烈的情緒，

就像是被金錢灌醉一般！後續發展通常只有兩種：瘋狂揮霍、大肆消費，或是

和財富規畫師坐下來，仔細思考自己想如何運用這筆錢。

富人們深知，培養健康的財務習慣，是累積並守護財富的根本。許多人與金錢之間存在複雜的情感──從恐懼、焦慮，到羞愧與罪惡感──然而，富人卻懂得以中立的態度看待金錢，並將其視為替自己效力的工具。 透過自律的儲蓄、精準的掌握收支，以及敬畏金錢的態度，他們讓財富成為推動人生的力量；透過養成健康的財務習慣，任何人都能培養出富者更富的思維模式。 接下來，我們會將目光轉向累積財富過程中，最關鍵的抉擇之一──尋找合適的夥伴。

（本文摘自任性出版《有點錢，還要更有錢》，作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin） ）