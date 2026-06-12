錢買不到幸福但沒錢無法自由！重點是跳脫「為了生活而被迫工作」的狀態

錢買不到幸福 但沒錢也無法自由

B先生曾擔任銀行員，為了降低生活成本、希望能在生活中專心做喜歡的事，而辭掉工作、離開東京。

然而，移居第一年，他的收支便轉為赤字，甚至被意料之外的醫療費與稅金負擔所逼，存款日漸減少。原本悠閒從容的生活，逐漸變成勉強能餬口的日子。最終，他再度回到東京，重新進入企業就職。

另一方面，行銷專業的C先生則持續經營與興趣相關的部落格，每個月可產生3萬日圓的收入，經營了3年。收入來源是聯盟行銷廣告與文字交流平臺的訂閱收入。每月只須5小時左右的作業，逐漸使其成為生活的支柱。由於有副業收入，他在離職後生活依然保持餘裕，得以不慌不忙的持續調整人生。

兩人都以「自由」為目標，然而是否具備金融資本，使後續選擇有很大差異，這種故事並不少見。若在追逐理想前，尚未穩固維持基本生活的「地基」，那麼自由只會是空中樓閣般的幻想。

自由只會在心靈餘裕中萌芽，而支撐這份餘裕的基礎，就是金融資本。

錢買不到幸福，這一點無疑是事實；然而，要斷言沒有錢也能幸福，就是逃避現實。若沒有錢，可選擇的道路會非常有限。不只是想做的事，就連必須做的事都難以完成。光是想著怎麼活過今天，就會逐漸耗損心力。

正因如此，首先需要的是，在生活上能不擔憂金錢的經濟基礎。名為自由的選項，只能從安心生活的地基之上培育出來。

錢不是奢侈度日的工具，而是一個心理緩衝，讓你跌倒時能再爬起來。挑戰需要一張安全網，若缺乏能安心跌倒的餘裕，人就無法勇敢邁出腳步。

讓錢代替你工作

我們自小生活在「只要付出時間，就能獲得金錢」的結構中。但這套結構，

往往以犧牲自由、消耗健康為代價，再用消費來填補累積的壓力，於是人生就這樣不斷在同一個迴圈裡打轉。

請試著往圈外踏出一步。不把工作賺錢當作唯一手段，而是開始思考：能否打造機制，讓收入不完全依賴勞動？也就是從親自去賺，變成讓系統替你賺。無論是股票、房租收入、個人事業，都要慢慢培養這種機制，讓金錢自動滾進你的口袋。比方說，週末更新的興趣部落格，每個月能帶來幾萬元的進帳；又或者是從小額開始的投資，讓人不必急著妥協，而是多了一段可以從容嘗試的時間。

真正需要的，並不是一夕致富，而是把人生中用來選擇的時間，一點一點拿回來。不必承擔巨大的風險，重點在培養能避開致命失誤的設計能力。哪怕只是每月一萬元也好，先把這筆錢和生活費分開，作為餘裕資本，讓它代替你工作，慢慢養成一具屬於自己的小型引擎。

讓工作不再是義務 而是選擇

經濟獨立、提早退休（Financial Independence, Retire Early，簡稱FIRE）曾引起注目，是因為提早退休這個詞對人們來說太有衝擊力。

然而，提早退休的本質不是不工作，真正的重點是跳脫為了生活而被迫工作的狀態，重新把工作，視為可依照意志重新選擇的行為。

有了資本，就有拒絕的自由，而所謂的拒絕，也意味著：工作從義務，轉變為選擇。此時，工作已不再只是謀生手段，而轉變為展現自我價值觀的媒介。 大是文化《大家眼中的好公司，為什麼我做得鬱悶？》，作者：勝木健太

只要擁有金融資本，人生便從被動切換為主動：「就算放下現在的工作，也能活下去」、「我可以對這個環境說不」，光是能這麼想，人生就會大幅改變。

如果把錢當作目的，終將捲入無止境的欲望漩渦。不管賺得再多，心也永遠不會真正滿足。因此，我們真正該問的，不是要賺多少錢，而是我想用這些錢，規畫什麼樣的人生？

為了能以自己的方式工作；為了與重視的人安穩過日子；為了不放棄擁有餘裕的生活。想站穩腳步，就需要金融資本。

所謂金融資本，是為了取回人生選擇權的基礎；是最低調也最確實的自由。

總結 • 只要擁有最低限度的金融資本，就能在心理上更有餘裕，即使失敗也不會一蹶不振。 • 建立一套機制，讓自己無須直接勞動，也能創造價值。無論是累積內容、配息收入，或從小額開始的指數型投資，可以孕育未來的自由。 • 「能選擇是否工作」的狀態，可以支撐心靈富足，成為規畫自由的力量。 • 金融資本不是華麗的武器，而是迷惘時能停下腳步的立足點。它是為了誠實面對要選擇什麼、要怎麼生活等問題的基礎建設。

（本文摘自大是文化《大家眼中的好公司，為什麼我做得鬱悶？》，作者：勝木健太）