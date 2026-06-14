中年理財給上有老下有小不敢倒下的你 作家：核心部位大盤指數型ETF占比80%

走入中年後，我發現生活被各種壓力交疊。父母的健康開始下滑，孩子的教育費用節節上升，自己的身體也不再像年輕時那樣耐操。過去只要顧好自己就能生存，現在卻要同時扛起三代的支出。那種「不容失誤」的壓力，讓每個月的薪水一入帳，就像進了漏水的桶子，永遠填不滿。

理財是讓自己如何安心

有一次我在醫院檢查身體，看著候診區滿滿的中年人，突然覺得那是社會的縮影。每個人都在撐，有人擔心孩子學費，有人擔心被公司裁員，有人擔心自己倒下後家裡該怎麼辦。這讓我意識到，理財不僅是投資報酬的問題，還是最核心的生存策略。真正的理財，是看能不能長久地穩住生活的基本盤。

我開始重新檢視自己，我賺的錢到底流向哪裡，又是為了誰在工作。我發現時間才是人生裡最有價值的資產，而不是帳戶裡的數字。這幾年我看見許多中年人因為焦慮而學投資，但焦慮不能當成策略。你必須清楚自己的收支結構與風險承受度，用長期的方法去修正，而不是憑情緒做決定。

本文摘自《中年理財》

我寫這本書的初衷，是想陪你一起面對中年的現實，分享我從焦慮到穩定的過程。理財的重點在於心態，只要學會面對波動，就不再害怕市場與人生的變化。我想告訴你的不只是怎麼變有錢，還有如何過得安心，並提早做準備。

盤點資產配置、調整股債比

這本書的第一部，我們會先理解中年的財務壓力。我們會聊聊什麼是「三明治世代」，面對一人賺、五人花的困境該如何自處。我也想分享電影《逆行人生》帶給我的啟發，談談當職場與家庭同時面臨危機時，該如何調整心態。我們得先看清楚眼前的結構性風險，才能找到喘息的空間。

第二部會著重在打下穩固的財務基礎。我會帶領大家進行資產盤點，重新整理自己的財務地圖。這包含如何建立緊急預備金，還有處理債務的優先順序。我們也會聊聊勞保、勞退與保險的真實作用，看看哪些是真的幫助，哪些反而是累贅。要把基礎打穩，下一步人生才有穩定的起跑點。

第三部則是迎戰未來的退休人生。我會詳細解釋為什麼選擇指數投資，並分享我個人的資產配置與提領策略。我們不只要談退休金需要多少，更要從「想要的生活」反推財務目標。我會分享如何在退休前與退休後調整股債比例，確保資產能持續抗通膨，也能提供穩定的現金流。

拿回對時間的掌控權

最後，我想回歸到生活的本質。財務從來都不是終點，而是生活的起點。我想和你分享，如何用錢去過想要的人生，而不是讓錢主導你的一生。這是一場關於價值的選擇，讓我們在追求財富的同時，也能找回對時間與生活的主導權。

中年的我們，沒有時間重來，也沒有本錢亂試。希望這本書能像一盞燈，照亮你檢視財務的路，提醒你不要只是為了活著而工作。當你明白錢帶來的除了安全感，還有人生選擇權，那你就不再被它綁住。理財這件事，本質上是你對未來人生的預設，也是你定義有價值生活的過程。

我目前的安排很簡單，就是核心投資加上衛星投資。我的核心部位採用大盤指數型 ETF，占比約 80% 到 90%，確保能跟隨市場長期成長。至於衛星部位，我會放少量的個股或主題型 ETF，滿足自己參與特定產業的興趣。這樣的配置讓我平時不需要盯盤，有更多時間投入寫作與家庭生活。

我給自己的退休規劃是，在退休前的 3 到 5 年開始逐步調整股債比例。我會慢慢把股票部位降下來，增加債券的防禦性。同時我也會準備好 3 年的生活準備金，這筆錢放在定存或高流動性資產中。這樣就算遇到股市大跌，我也不必在 低點賣股，能更有底氣地享受退休生活。

耐心與紀律比追飆股重要

這本書的結論很單純，理財成功的關鍵在於持續執行的耐心與紀律。你不需要跑得最快，只要確保能走得久，把自己放在勝率高的地方。當你把投資視野拉長到10年或20年，短期的波動就會變得渺小。與其追逐下一檔飆股，不如學會管理自己的情緒與期望。

我不追求年年打敗市場，我只要求自己的財務系統年年維持健康。中年理財是一場對生活負責任的表現。當你能誠實面對財務現況，就不會被焦慮綁架。希望這本書能給你一些力量，讓你在理財的路上走得更有信心，也更有尊嚴。

不管你現在的資產有多少，只要願意從今天開始整理財務，翻身的機會就在那裡。錢只是生活的燃料，方向永遠是由你自己決定。當你懂得如何做選擇，你就已經比大多數人都要自由了。讓我們一起透過這本書，找回人生的主動權，穩穩地走向那條屬於自己的路。

理財的最終目的是讓我們擁有尊嚴，在面對老後與無常時能有所依靠。我不希望我們為了錢犧牲所有，只是在規劃金錢的同時，也把夢想與健康考慮進來。這本書是我與自己對話的過程，也希望成為你重新啟動人生的契機。讓我們 再被數字牽著走，且學會讓錢服務我們想要的人生。

謝謝你願意翻開這本書，這代表你已經準備好要正視自己的財務狀況了。中年是重新定義人生的最佳時刻。讓我們一起努力，把未來的每一天，都過得更有選擇權，也過得更像自己。

（本文摘自《中年理財》作者：雨果)