31歲沒1000萬很廢？親戚一句話他傻眼 吐總資產堵對方嘴

到了30歲，身上究竟該有多少存款才算正常？一名網友近日在Dcard發文表示，上個月親戚到家裡作客，大家閒聊到生意、股市和投資話題時，對方突然脫口而出一句：「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他當場愣住，只能苦笑回應自己雖然沒有1000萬元現金，但名下房產等資產加總已超過2000萬元，也因此好奇究竟是自己太落後，還是31歲沒有1000萬元其實相當正常。

原PO表示，自己原本並未特別在意存款數字，但親戚的一番話仍讓他開始懷疑是否跟不上同齡人的腳步，因此發文詢問其他網友的看法。

貼文曝光後很快引起討論，不少人認為31歲沒有1000萬元相當普遍，甚至連有100萬元存款的人都未必占多數。「別說1000萬了，現在30歲存款不到100萬的都大有人在」、「如果大部分的人31歲都有1000萬資產，那市面上80%的工作都不會有人想做」、「我32都還沒有100萬呢」、「我連10萬現金都沒有」、「我29戶頭連10萬都沒有，別說100萬了」，認為原PO親戚提出的標準與一般人的生活狀況存在不小落差。

另一派網友則認為，這類言論本身就帶有比較意味，「我有3億我也覺得這人有問題，要炫耀就炫耀自己的就好了」、「就是在耍優越的老人」，也有人指出財務狀況本來就和工作產業、生活圈有關，「要看你圈子吧，科技業來說的確有的很多」、「不要被奇怪的人和奇怪的觀念影響了」。

其實關於「幾歲該存多少錢」的話題，過去在網路上就屢次被討論。先前也有網友以「31歲出社會6年，存款多少才及格」為題在Dcard發文，認為每個人的生活方式不同，資產累積速度自然也不同。以租屋族為例，若每月房租約1.5萬元、生活開銷也控制在1.5萬元左右，6年下來資產約可累積至187萬元；若生活更加節省，則有機會接近250萬元。但若偏好較高消費生活型態，資產累積速度也可能明顯落後。

該名網友也指出，是否需要負擔房租對資產成長影響相當明顯。若住在家中、不需支付租金，即使維持一般消費習慣，長期下來累積的資產規模仍可能遠高於租屋族。不過文章下方也有不少人提醒，除了房租之外，孝親費、學貸等支出同樣會影響存款速度。有人認為投資確實相當重要，但也有人直言，與其不斷比較資產數字，不如依照自己的收入與生活需求規劃財務目標，否則只會讓焦慮感不斷增加。