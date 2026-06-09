22歲存百萬是真的？她看同齡人曬「第一桶金」超焦慮 網點成功關鍵

近年來「財富自由」成為不少年輕世代追求的目標，越來越多學生在求學期間便透過打工、兼職甚至接觸投資理財，希望提早累積人生第一桶金。社群也經常可見「22歲存到100萬元」、「大學四年靠打工與投資累積百萬資產」等分享文，引發不少人關注。不過，近日一名女網友對此現象提出疑問，質疑這些看似勵志的故事究竟是不是真的？

原PO在Dcard發文表示，自己大學期間白天上課、晚上打工，但薪資大多用於餐費、交通費及日常開銷，偶爾與朋友聚餐還得先確認戶頭餘額，因此對於網路上許多「靠打工加投資存到百萬」的案例感到相當好奇。她坦言光是維持基本生活就不容易，很難理解每月存下數千元究竟要如何在短時間內累積出可觀資產。

她進一步指出，觀察後發現不少分享者雖然也有打工經驗，但學費、房租甚至部分生活費其實由家庭負擔，等於工作收入幾乎能全數存下來；反觀需要自行支付生活開銷的學生，多數人能夠收支平衡就已經不容易，更別說在畢業前存下人生第一桶金。這也讓她感嘆，同樣是大學畢業生，彼此的起跑點可能存在不小差距。

貼文引發不少網友共鳴，有人認為關鍵往往不在投資技巧，而是最初的「資金來源」。一名網友直言，許多人熱衷分享投資報酬率，卻很少提到本金從何而來；也有人坦言，大學打工收入幾乎都投入房租、伙食甚至補貼家用，根本難以存錢。另有網友指出，部分案例其實反映的是「階級複製」，若家中能負擔教育與生活成本，甚至提供額外資金，自然更容易累積資產。

不過，也有不少網友分享自己或身邊人的成功經驗，認為存到百萬並非完全不可能。有網友表示，若家中提供基本生活費，透過家教、兼職等方式每月存下1至2萬元，大學期間確實有機會累積數十萬元資產；也有人提到，近年台股表現亮眼，若及早開始定期定額投資ETF，資產成長速度確實可能超乎預期。還有網友分享，自己家人從小替孩子存下紅包、股票或教育基金，再搭配節儉生活習慣，畢業時資產突破百萬元並非罕見。

學生時期是否該提早接觸理財一直是熱門話題。本站曾報導，一名女大生表示自己並非財金相關科系學生，卻相當好奇學校為何鮮少教授投資理財知識，因此只能透過網路與書籍自學，即使每月投入金額不高，也希望及早建立正確觀念。對此，不少網友認為理財教育確實有其必要性，但也有人點出，影響財務狀況的除了知識與努力之外，家庭資源、生活成本與個人處境同樣扮演重要角色。