理財版主10年砸百萬股市無獲利！ 靠「4字心法」 不選股不拿捏進出場終解脫

你被人生結構困住了

很多人在談到財富時，直覺會把焦點放在金額的累積，彷彿只要數字夠大，人生就會跟著變好。有人可能是因為過去的匱乏經驗，也有人是對理想生活的期待，於是把大部分時間投入在賺錢這件事上。不過從整體來看，真正達到理想財務狀態的人比例並不高，甚至有些人在過程中逐漸失去原本在意的東西。

人生本身是多面向的組合，包含事業發展、家庭關係、身體健康、人際連結，甚至是自我實現與生活享受。當時間與精力高度集中在財富累積時，其他面向往往會被壓縮。有人可能會用加班換收入，用犧牲休閒換績效，短期看起來有效率，但拉長時間後，生活的平衡感可能逐漸被打破，甚至出現反作用力。

隨著年齡增加，生活的複雜度通常會提高，許多壓力不再只是單一面向。有人在進入中年後，開始同時面對職涯、家庭與健康的多重責任，生活中的每個選擇，幾乎都與時間與金錢有關。這時候會發現，單純提高收入，未必能完全解決問題，因為時間同樣變得稀缺。

40歲後多重壓力襲來

當人生進入40歲左右，有些人可能會感受到事業發展趨於穩定，甚至出現停滯的狀況。同時，孩子教育支出逐漸增加，不只是金錢投入，也包含陪伴與教養的時間成本。另一端，父母年紀漸長，健康狀況開始變化，醫療與照護需求提高，相關支出與時間投入也隨之增加。

在這樣的階段，壓力往往不是單一來源，而是多個面向同時堆疊。金錢需求提高的同時，時間也變得更加有限。有人可能會發現，即使收入提升，仍然覺得不夠用，因為需要兼顧的事情變多，資源分配變得更加困難。這樣的狀況，往往也是人生中需要重新思考優先順序的時刻。

我是雨果，今年49歲，是「雨果的投資理財生活觀」的版主。我撰寫過兩本關於ETF投資理財的書，而這本書是我在步入中年後，面對一連串壓力交疊，重新檢視人生與財富後的感想。我想用白話的方式，陪你聊聊中年人最真實的經濟困境，還有我如何透過指數投資，找回生活的底氣與選擇權。

年輕的時候，我也曾以為只要努力工作、拚命升遷、做好投資理財，財務狀況就會自然變好。那時候覺得加班是責任，拚業績是榮耀，投資則是被當成錦上添花的工具。我總想著要快點財務自由，看到朋友靠股票或房地產賺錢，就會急著想跟進。當時的我，下班後常常花時間研究股市技術線圖與財務報表，甚至計算著年報酬率30%的美夢。我經歷過買錯股票、槓桿做空與錯過時機的慘痛教訓。

10年投資砸百萬無獲利

記得2008年金融海嘯那段期間，帳面上的損失讓我耿耿於懷。雖然我努力重新嘗試不同的投資方式，卻在往後的10年投資經歷中，始終沒能真正累積到財富。那段時間我像是陷入了選股與追漲殺跌的輪迴，雖然付出了大量心力，結果卻不盡人意。到了2017年，我心血來潮統計過去10年的投資紀錄，結果讓我非常驚訝。這10年下來我竟然毫無獲利，投入數百萬本金後，累計虧損2萬多元。

如果過去10年我只是把錢放在銀行定存，賺到的利息都比這場瞎忙多出許多。這件事讓我徹底醒悟，原本的投資方式絕對不能再繼續下去。也就是在那一刻，我意識到市場有許多看似能賺錢的方 法，但缺的是能長期執行的方式與心態。真正能撐過風暴的投資，往往不在於短線操作，而在於長期執行的紀律。這讓我開始認真研究指數投資，那種不靠選股與預測，只靠分散與時間累積的方式。雖然過程看起來很無聊，但也正因為無聊，才不容易做錯決定。

當我開始改採指數投資與資產配置來累積資產後，對於股市波動的感受慢慢變得穩定許多。過去那些讓人反覆思考的選股問題，還有進出場時機的拿捏，逐漸不再占據心力。投資開始有了一套可以依循的邏輯，而不是每天隨著市場情緒起伏做判斷。

操作變少報酬率反而佳

那段時間最大的改變，是整個投資過程變得單純。少了對金融消息與總體經濟的高度依賴，也不再需要頻繁關注市場走勢。投資從一件需要持續投入注意力的事情，慢慢轉變成一種可以冷眼旁觀且長期執行的習慣。

把時間拉長來看，大約10年的累積，資產確實有了明顯的成長。這樣的成長不是來自於做對什麼關鍵決策，而比較像是持續投入與市場本身成長所帶來的結果。當操作變少，反而更有機會把報酬留在帳上，而不是在來回進出中流失。

更明顯的變化，其實是在時間的分配上。過去花在市場上的精力逐漸減少，多出來的時間開始回到家庭與生活本身，生活的重心也慢慢出現轉移。我有更多的時間經營自己，安排家人與父母的出遊，尤其是在有小孩之後，能夠親身參與照顧與教育。現在我不再只是關注資產數字的變化，則是開始思考，這些累積最終要用來交換什麼樣的生活。

（本文摘自《中年理財》作者：雨果)