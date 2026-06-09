沒all in台積也能富有！國小師揭超受用「理財觀念」：幾年後勝過同齡

想要賺到夢想中的財富，除了要靠自身努力外，建立正確的理財觀念也是必不可少的一環。一名專門分享理財資訊的國小老師發文，分享不靠出生優勢或all in台積電就能拉開與同齡人差距的理財技巧，幫助眾人省下不必要的金錢，並達成自己的儲蓄目標。

一名專門分享理財資訊的國小老師在Threads發文，發起「人生做過最正確的理財決定」話題，並希望網友分享的理財方法不是靠家人留房產或all in台積電的方式，而是看起來很普通的習慣與觀念，卻能使你在數年後拉開與同齡人的差距。他自己就分享5個策略：

1. 不買分期消費品

原PO強調，「付不起總價就先不買」，不要用分期消費，只要能保持此習慣，就能幫你省下很多衝動花費。

2. 先存後花

到了發薪日不要急著將錢花掉，建議可以先轉走20%的薪水，存起來。

3. 買市值型ETF

每月設定固定一筆錢去買ETF，先承認自己鬥不過市場，投資就會變得很簡單。

4. 每月花16%投資自己

同樣每個月固定用16%的薪水學習對你有幫助的事物，錢不夠可以再賺，腦袋可以學到更多知識更為重要。

5. 區分資產與「長得像」資產的東西

資產指的是有經濟價值，且能為個人帶來未來效益或現金流入的資源，有些東西會隨著時間增值，但有些東西買了就直接虧30%，可怕的是買這兩樣東西感覺完全一樣，要區分兩者的差別，才能真正獲利。

此文一出，引來網友分享更多理財技巧，例如與朋友聚餐時都當訂餐廳的那個人，這樣就可以自由選擇餐廳並控制花費；跟另一半存到頭期款就勇敢買房子，穩定性的資產會讓內心更踏實；花時間研究保險，以規劃未來的支出款項；多花時間研究股市、增進知識。

另有網友提到「把家裡整理乾淨」的重要性，只要花時間完整打掃一次家裡，能夠對家裡所有物品的數量瞭若指掌，就不會重複買到家裡已經有的東西了，此方式能夠在無形中省去許多支出，非常實用。

還有網友分享一個獨特的技巧，開設許多目的不同的銀行帳戶，例如生活開支、保險、儲蓄、娛樂、進修或投資，只要能分清楚自己什麼時候該用到何種帳戶，也能在無形間省去不少花費。

在理財規劃裡，投資也是諸多網友提及的重點，曾有一名網友分享，他從出社會起就強迫自己存下收入兩成、定期定額投資0050，近期又加碼主動式00985A布局AI題材，如今30歲已累積百萬資產，引發熱烈討論。