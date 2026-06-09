用戶點擊進入網站前「在廣告內直接轉換」微軟、Google和蘋果步驟最精簡

廣告中的轉換

希望這本書能清楚說明轉換流程有多重要。在改良流程時， 最有效的做法就是減少轉換步驟。例如，我記得我的親密戰友娜歐米．葛萊特曾與我在臉書F8 開發者大會進行簡報，介紹臉書註冊表單從多頁流程簡化成嵌入首頁的單頁式表單後，轉換率如何徹底改變。

亞馬遜改良一鍵購買流程，甚至試圖申請專利，防範競爭對手仿效。Shopify 透過Shop Pay 與統一儲存用戶憑證的服務，讓顧客無需在不同店家重複輸入付款資料，大幅提升整體轉換率。幾乎所有不使用Shopify 的電商業者也都在嘗試同樣的事。這些都是提升轉換率最標準的做法。

然而，如果追求極致，廣告內直接轉換（inline conversion） 是最理想的。廣告內直接轉換是指用戶在點擊進入網站之前，甚至根本不必點擊，就能在廣告內完成整個轉換流程。以下三個例子充分說明這一點：

• 微軟在廣告中直接嵌入微軟單一登入（single sign-on）的登入按鈕，讓用戶可以直接從Hotmail 匯入聯絡人。單一登入是指用戶登入時進行身分驗證，微軟即可將聯絡人資料分享給應用程式。這樣做讓轉換率出現兩位數的成長。 • Google 和蘋果在各自的應用程式商店推出一鍵安裝廣告，用戶可直接在廣告中點擊安裝，無須先進入應用程式商店頁面。這項改變大幅提升廣告效果。 • 臉書推出名單型廣告（lead-generating ads），用戶只需點擊廣告中的「Submit」（提交）按鈕，就能將電話號碼等聯絡資訊傳送給行銷人員，例如汽車銷售人員。

因此要記住，在站內推廣活動刪減轉換的流程時，最好的解決辦法可能是把整個轉換流程置入廣告，將轉換的步驟精簡到極致。

站內廣告的設計和醒目程度至關重要

接下來，我要說一個和廣告業歷史同樣久遠的故事。至少在半個世紀前，報紙廣告主就要為「上半摺」（above the fold，如今是指螢幕無須捲動即可看到的部分）支付比「下半摺」（below the fold，須往下捲動才能看到的部分）更高的廣告費。報紙沿中線對摺，右頁廣告費也比左頁高，因為讀者翻閱報紙時，先看到的是右頁。彩色版面也比黑白版面費用高，因為彩色更能吸引讀者目光。時至今日，確保廣告放在讀者看得到的位置，仍然極為重要。

不過，這個做法在我行銷生涯中、以及我曾協助或任職的所有公司裡，一直是與設計師之間關係緊張的源頭。設計美學往往偏好較低調的表現手法，例如白色背景搭配灰色連結，而且我也經常遇到設計師要求以圖標取代文字。這裡有兩個常見的問題。第一，低調的連結無法促使潛在顧客採取行動，他們可能直接忽略。有些人視力不好，有些人瀏覽速度太快而完全錯過連結， 還有些人只是分心，當下廣告的產品並非他們優先關注的事。第二，無論圖標設計多麼精良，人們常常看不懂一個「聰明」的圖標究竟表達什麼意思。

本文摘自《點擊成長》 為了克服這些問題，廣告中的行動呼籲（call to action）必須製造強烈對比，並盡可能以文字而非圖標來推動受眾行動。後面這一點常遇到反對意見，我們擔心翻譯時字元長度過長，例如德文單字通常比同義的英文單字需要更多字母，翻譯後會影響按鈕或圖標設計。

我發現這個問題並非無法克服。我的團隊讓Meta 產品在世界各地都能運作，為特定地區設計翻譯與客製化排版，例如從右到左閱讀的阿拉伯文。這個過程稱為「國際化」與「在地化」，至少在Meta，過去十多年來我們總能找出解決方法。

綠色大按鈕登場

然而，有時候很難說服設計師，讓他們意識到醒目度對轉換率有多重要。這就是「綠色大按鈕」登場的時候，也就是我所謂的「綠色大按鈕測試」。我會提議做小規模試驗，製作一個明顯到不可能錯過的行動呼籲，明顯到根本無需再討論要不要調整。完成後，我們查看這個情境下的轉換量，再決定願意為美學保留多少空間。這個測試一再證明，對於贏得與設計團隊的爭論非常有效。

這也讓我想到一個關於我職涯的笑話：在品牌行銷上，我的工作就是要求把圖標做大一點；在直效行銷上，則是要求更大、更綠的按鈕。這話其實有幾分真實。我發現每當我著眼於品牌行銷（行銷漏斗的上方），我總是格外關注品牌的醒目度；著眼於直效行銷（行銷漏斗的下方），我則總想要更大、更明顯的行動呼籲，而且通常會要求用綠色。

如你所見，站內商品推廣在整個行銷漏斗中，都是向既有用戶推薦新產品的強大工具。你能達成的精準投放、個人化與持續曝光，都是其他管道無法企及的。持續曝光、醒目度與個人化都有可能過頭，因此務必善待這個管道，也善待你推薦的對象。分寸拿捏好的話，這個常被忽略的管道將成為你最有影響力的管道，一次又一次為你的北極星目標服務。

（本文摘自《點擊成長》作者：亞歷克斯．舒茲 譯者：謝樹寬)