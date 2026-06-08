孩子不優秀就代表我不好？日常版白雪公主正在上演…「家庭投射歷程」如何消滅孩子自我

三角化

在故事中不太出現的國王，也幾乎沒有他與王后的互動。在王后無法獲得關係的親密感、可接近與肯定時，這兩人的疏遠，會為關係帶來一定的焦慮。

在Bowen家庭系統理論的觀點，認為當兩人的關係出現焦慮時，拉入第三者，作為吸收焦慮，且關係穩定的方式，是很常見的（註1），因此「三角關係」常常是關係的最小單位。

這樣的三角關係，時常會出現兩人結盟，而另一人為局外人的狀況。

因此，在國王的疏離上，王后先面對了第一階段的焦慮，那就是伴侶關係的疏離。因此，她拉進這個三角關係的第一個結盟對象，是她原本就有的「魔鏡」。

國王—王后—魔鏡

當王后焦慮時，她會問魔鏡：「我還是世界上最美的嗎？」魔鏡會告訴她：「是的。」於是，她的焦慮就可以得到安撫。

擔心自己不夠美、沒有價值、不值得被愛的部分，可以靠魔鏡安撫，幫助自己重新獲得肯定、獲得安全感。

以我的角度來看，魔鏡也擁有一個象徵，那就是象徵主流價值、他人評價的外在參照標準，也是王后用來調節情緒的重要工具。

難以獲得自身伴侶關係親密感的王后，因此向外追求他人的肯定、主流的評價，以獲得自身價值感，用以替代對親密關係的失落。

因此第一個三角化，就是「國王—王后—魔鏡」。魔鏡的加入，讓王后的焦慮情緒得以被調節，國王能夠繼續維持疏離的狀態，王后也不需挑戰國王，導致兩人關係的衝突與轉變。

於是，魔鏡成為穩定國王與王后目前關係的重要定軸。

「王后—魔鏡—白雪公主」

但是，隨著白雪公主越來越長大，這個看似穩定的三角關係遇到了挑戰，那就是：作為王后價值來源的外在參照標準「魔鏡」，居然說出「白雪公主才是世界上最美的人」。

原本與王后結盟的魔鏡，倒戈成為白雪公主的支持者。 寶瓶文化《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》，作者：周慕姿

於是，這樣的結盟關係再次出現焦慮。而這個焦慮從國王—王后的關係焦慮，變成王后—魔鏡的價值焦慮。

但根本的核心焦慮是一樣的，這也是王后一直以來最害怕的：

不被肯定，就不會被愛；不夠好，就不會被愛。

被拉入的第三者，就是白雪公主。

因此這次的三角化是「王后—魔鏡—白雪公主」。為了不對魔鏡生氣、把魔鏡砸壞，非常仰賴魔鏡作為自我價值參照標準的王后，把矛頭指向長大的公主。

王后簡單、粗暴地想：「只要消滅白雪公主，我就是最美的。」

父母用孩子證明自己的價值

除了童話故事，在我們的日常生活中，是否也有類似的情景呢？

或許你我曾聽過、看到一些情況：

父親忙於工作，與母親關係疏離，母親的注意力全部放到孩子身上，過度教養、要求嚴格，甚至控制孩子，希望孩子能夠達到外在標準、按照自己的方式過活。

「只要孩子能夠按照我的方式、標準生活，並且獲得外在肯定，就代表我是好的。」

以孩子證明自己的價值，用這樣的信念，安撫自己內心在關係中的焦慮。

令人遺憾的是，這種「消滅孩子的自我，以塑造成自己想要的樣子，來安撫自我焦慮」情況並不少見，而這種情況，其實是一種很常見的「家庭投射歷程」。

註1：《家庭評估》邁克爾‧E‧科爾、默里‧鮑文著，趙旭東譯，機械工業出版社，二○二三。原書Family Evaluation，Kerr, M. E., & Bowen, M. 一九八八。

（本文摘自寶瓶文化《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》，作者：周慕姿）