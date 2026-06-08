是自戀型母親還是焦慮承載者？從白雪公主看透「媽媽公主病」過度追求美麗只為尋求安全感

王后：是自戀型母親 還是系統焦慮的承載者？

因為《白雪公主》中壞繼母的形象深入人心，讓多年來「繼母」承擔許久的刻板印象。不過在一八一二年所出版的《格林童話》初版故事中，追殺白雪公主的王后，並非繼母，而是親生母親。

由於親生母親會追殺女兒的這個意象十分強烈，也有許多書籍、文章討論這種糾結的母女關係。

內容包含探討女性的容貌焦慮、母親感受到女兒「吸收自己」而長大的意象、母親對女兒的嫉妒，甚至討論「自戀型母親」對女兒的毒害。 寶瓶文化《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》，作者：周慕姿

例如《媽媽的公主病》一書，討論到自戀型母親的特色，包含：自我中心、需要別人覺得她是重要的、服膺某種特定主流價值且無限上綱（例如美麗、成功）、需要過度讚美、缺乏同理心、容易嫉妒別人、認為別人（包含兒女）都該滿足她……。

如果用這些特質來檢視《白雪公主》中王后的角色，可能會覺得簡直就是各個特點都中。過往，我在《他們都說妳「應該」》一書中，也談到母女關係的糾結、嫉妒等。

但是，現在的我，開始有不一樣的想法。

「自戀」是王后因應焦慮的生存策略

不可否認，日常生活中，仍有可能出現明顯的人格疾患者，而不一定完全與環境或教養方式有關。

但我更想要以系統的觀點，和大家討論，「自戀的王后」可能不僅是個性特質，而是作為一個系統焦慮的承載者，於是「自戀」成為她因應關係焦慮的生存策略。

怎麼說呢？例如故事情節中：

王后有一面魔鏡，她時常會問魔鏡：「世界上最美的人是誰呢？」聽著魔鏡說：「是妳啊，王后！」王后就放心了。

從這樣的情節，就能發現，有一個人消失了，而這可能也是王后的焦慮之一。

那就是國王。

（本文摘自寶瓶文化《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》，作者：周慕姿）