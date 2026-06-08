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中華郵政福德正神主題金幣將於15日開賣 售價再創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中華郵政「福祿吉祥黃金鑄錠」，將於6月15日開賣。（圖／中華郵政提供）
中華郵政「福祿吉祥黃金鑄錠」，將於6月15日開賣。（圖／中華郵政提供）

中華郵政「福祿吉祥黃金鑄錠」，將於6月15開賣，此次以114年4月25日發行之「臺灣民間信仰郵票（114年版）」面值8元圖案福德正神為主題，委請中央造幣廠承鑄，以細膩雕刻呈現，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡。中華郵政自110年起推出以台灣民間信仰與宗教文化為主題的黃金紀念商品，由於兼具收藏、祈福與保值功能，每年發行後幾乎都迅速被市場搶購一空，已成為集郵與黃金收藏市場的重要指標商品。

今年推出的「福祿吉祥黃金鑄錠」二款金幣規格如下:

一、福祿吉祥黃金鑄錠：材質為含金千分之999.9，重量10公克，尺寸18.6×24.6(毫米)，限量發行1,500枚，每枚售價新臺幣5萬6,500元。

二、 福祿吉祥黃金鑄錠典藏版：材質為含金千分之999.9，重量壹台兩(37.5公克)，尺寸26×34(毫米)，限量發行600枚，每枚售價新臺幣19萬7,000元。

今年售價再創該類主題商品新高價，主要受國際黃金價格今年持續走揚所致。近年全球地緣政治風險升高、各國央行持續增持黃金，加上市場對通膨及財政赤字的疑慮未減，使黃金價格屢創歷史新高，帶動黃金鑄錠、金幣及相關收藏商品成本同步墊高。

中華郵政 黃金

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