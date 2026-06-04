主動被嫌多管閒事、消極被罵薪水小偷…戳破職場真相：熱情被嚴厲主管磨光的

很多員工不是懶了 而是被主管磨到不想努力了

阿萬一向是點子王，同時也是工作狂。

會主動想點子、提改善方案，甚至很多事情老闆還沒開口，他就先做好了。

不過近幾年來，他卻像變了一個人...變得消極、沒想法，遇到事情更是趨向自掃門前雪。

大家很好奇，以前那個衝第一的阿萬，到底怎麼了？他才慢慢說起原因...

幾年前公司組織調整，阿萬被調去另一個部門。

新主管，是個非常嚴厲的人；任何事情，他總找得到嫌棄與批評的角度。

一次兩次，還好。 三次四次，阿萬還想力挽狂瀾，覺得是不是自己做得不夠好。 但五次、六次、七次...

長久下來，阿萬突然不想再跟世界爭辯了。

因為他發現，反正怎麼做，主管都不滿意：

主動提案 被嫌工作太閒，才會不切實際多管閒事。 消極處理 被說毫無作為，是薪水小偷。 提早完成 又被說拎不清輕重緩急。

久了之後，他慢慢把自己的想法收了起來...

他不再主動提案，也不再積極處理事情。

老闆說什麼，他就做什麼。沒有交辦，他就安靜待著。

有人問他：「你以前不是很有衝勁嗎？」

「現在只覺得，多一事不如少一事。少一事，不如沒事。」

阿萬繼續這樣說：「反正做什麼都不對，那不如等指示就好。至少比較安全。」

很多主管以為，員工沒熱情，是因為薪水不夠，是因為工作太多。

但其實很多時候，真正磨掉熱情的，不見得是錢太少，也不見得是累。

而是：「你怎麼努力，都得不到肯定。」

那種落差，最容易讓人慢慢關掉熱情。

棒子跟蘿蔔，本來就要一起存在...而且那根蘿蔔，從來不只有錢。

一句肯定、一次公開稱讚、一句「這次做得很好」，

都可能讓一個人，願意再多拚很久。

因為人不是機器。被肯定，才會想繼續燃燒

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