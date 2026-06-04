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台積電股東會／賣世界先進股票股東關注 公司：暫無進一步賣股計畫

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈/台北-新竹即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家。記者尹慧中／攝影
台積電董事長暨總裁魏哲家。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）4日召開股東常會，股東關注台積電賣世界先進（5347）股票議題，對此，公司團隊今日再度說明，在可預見的未來，台積公司並無進一步出售該公司股權的計畫。

台積電是在5月15日宣布計劃售出普通股，出售股數不超過1億5,200萬股，約相當於8.1%的世界先進公司已發行股本，當時台積公司已宣布說明計劃採鉅額交易方式執行本次出售，預計出售對象為財務投資機構。

依據說明，此項股權出售計畫將不影響台積公司與世界先進公司的策略合作關係，包含委託世界先進公司生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。該股權出售計畫係台積公司規劃將資源專注於其核心業務。自2024年6月起，台積公司已不再於世界先進公司董事會中擁有董事席次。

在股權充分稀釋的基礎下，台積公司目前約持有世界先進公司27.1%股權，本次出售持股後，台積公司預期所持有之世界先進公司股權將減少至約19%。在可預見的未來，台積公司並無進一步出售該公司股權的計畫。

台積電 世界先進 股東會

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