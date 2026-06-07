史丹佛博士班必修課成創業點子 台大師：1張Google投影片讓我再沒打過瞌睡

創業真的只是靠一個好點子嗎？

創業的起點，往往不是一個大夢，而是一個「解決問題」的念頭。

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「康老師，創業要從哪裡開始？」這大概是我在創業課裡被問得最多的問題，而我總是笑著回：「從你覺得最無聊的那一堂課開始。」學生們常常愣住，有人笑出聲，有人低頭沉思。某次課堂上，一位同學舉手問我：「老師，我只是個研究生，也沒什麼創意點子，真的可以創業嗎？」

我看著他，語氣平靜但堅定地說：「當年發明PageRank的，也是研究生。你不是沒點子，而是還沒找到你真正想解決的問題。」這一課，我想從三段發生在史丹佛大學教室裡的經歷說起。它們當時只是我念博士班的必修課，但多年後回頭看，我才發現，那些不起眼的課堂，埋下了我後來創業的種子。

在台灣，我們習慣認為教授總是待在象牙塔裡，學術界的人也常自嘲：「我們不懂做生意。」但在矽谷，我看見的是另一種完全不同的風景：知識變成產品、學問轉化為產業，教授不只是研究者，也是創業者。那讓我開始反思：為什麼我們不能一邊做研究，一邊解決真實的社會問題？也讓我深信：台灣應該從賺工廠裡的「管理財」，慢慢轉型為打造「知識財」的社會。

同時，我更相信，學術界不該只是創造理論，而應該是創新的火種。而研究經費，又何嘗不能是天使投資基金？想法不等於商業模式，問題解決力才是創業的核心

故事一：Google的種子，從一張投影片發芽

我在史丹佛念博士時，修了一門資料庫課，老師是赫赫有名的赫克托•賈西亞―莫利納教授（Hector Garcia-Molina）。他是資料庫領域的巨擘，在普林斯頓大學（Princeton University）教過書，後來回到史丹佛。他也是甲骨文公司（Oracle）的董事、美國國家工程院院士、美國計算機學會會士（ACM Fellow），學界與業界都對他極為尊敬。

本文摘自《從好技術到好生意》

但這麼一位大師級的學者，教課的方式卻異常樸實。老實說，他那門課一開始真的很無聊。講的全是交集連集、索引最佳化、查詢演算法……就像土木工程裡的鋼筋混凝土，重要卻難以引起學生的熱情。老師自己也知道這點，甚至規定我們每半小時輪流講笑話，避免全班睡著。

直到有一天，他放出一張不起眼的投影片，語氣一轉：「這是當初賴瑞•佩吉（Larry Page）來找我討論的演算法。我們覺得蠻有趣，就取名叫PageRank。」PageRank？就是那個後來成為Google搜尋靈魂的排序演算法？那一瞬間，我背脊一陣發麻。原來Google的起點，只是一堂課上的一張投影片、一位研究生的好奇問題，以及一位教授願意陪著他思考的時間。從那天起，我再也沒有在這堂課上打過瞌睡。

故事二：Tableau，從學術理論走出來的產品

另一門課，是派翠克•漢拉漢教授（Patrick Hanrahan）開的。他剛從研究休假回來，開了一門名字簡單卻吸引人的博士班課程：視覺化（Visualization）。

漢拉漢是皮克斯（Pixar）的創始工程師之一，長年研究電腦視覺化顯示相關的演算法技術。他開這門新課，是因為覺得科技如果沒有人使用，就沒有意義。他希望透過資料視覺化，幫助人理解數據背後的故事。

他說，人對數據的理解，不是靠數字和理性分析，而是靠圖像，甚至帶有感性分析。讓我特別驚訝的，漢拉漢反思西方理性思考的歷史脈絡，覺得應該多用圖像的感性思考，來幫助決策。在課堂上，他還特別說：「我們西方人太強調理性推演，其實該跟中國老祖宗學，因為中國古人用圖形來解釋數學概念。」說完，他展示了一張古書裡的圖解版畢氏定理（Pythagorean Theorem）。

那門課，我們學了很多理論，包含視覺心理學、色彩學、各類的X-Y空間、地圖空間，甚至到動畫如何影響圖像化決策。這門課是個先驅課程，當時市面上，非但沒有教科書，更沒有好用的資料視覺化工具。於是，在課程薰陶下，我們學生回去自己實作，把資料變成各種視覺呈現，把課堂理論變成互動原型。

有位同學，在這堂課的期末專題裡，做出了一個互動原型，展示給漢拉漢看。後來，他與漢拉漢一起創辦了Tableau。

Tableau不是從市場缺口開始，而是從理論缺口出發：一個學生「做出來給老師看」的學期作業，但，最後從大學課堂，走進了企業、醫療、金融等無數現場。這讓我重新理解「知識實踐」的真意：不是寫報告、發表各種期刊，而是做出能解決現實問題的工具。

故事三：Coursera，把一門課變成全球運動

第三個故事，來自當時最紅的老師之一：吳恩達（Andrew Ng）。如果你對人工智慧（Artificial Intelligence，下稱AI）這個領域稍有涉獵，大概不會不知道他的名字。吳教授是史丹佛大學電機與電腦科學教授，也是Google Brain的創辦人之一，後來擔任百度首席科學家，把AI帶進百度的核心策略。他不只是個頂尖的研究者，更是一個推動「AI普及化」的實踐者。他的機器學習課（Machine Learning）永遠爆滿，連旁聽都排不到。

但吳教授不滿足。他說：「為什麼想學這門課的人這麼多，卻只能待在史丹佛的教室裡？應該讓知識平權，用網路讓全世界都能學習。」於是他開始錄製課程、上傳到網路。不是為了創業，只是想讓更多人能接觸這門知識。沒想到，這反而成了Coursera的開端—全球最大線上學習平台之一。

我很幸運，是Coursera第一批合作的教授。當時它還只是個新創公司，我們會去辦公室跟工程師討論，全公司不到三十人，多數是史丹佛的研究生，活力四射，午餐時間大家圍在一起吃飯聊天。那種氛圍，就像是在現場見證一場教育的社會運動。

這個經歷讓我深刻體會到：教授能做的，不只是教書，也可以創業。而創業的起點，不是商業計畫書，而是對擴大影響力的渴望，以及想解決一個社會問題的決心。

知識，是可以變現的創業引擎

有同學接著問：「教授，我們做的學術研究，真的能變成產品嗎？」

我回答他：「市場上找得到的痛點，多半已經擠滿了人，不是學術界願意碰的題目。學術研究確實有時會太超前，不容易商品化，但那正是你該切入的地方—因為一旦突破，就是你的優勢。」

這三個故事對我來說，不只是回憶，更是創業信念的根源。它們讓我相信：知識可以發展新科技，可以解決困難的問題。知識變現，也不是幻想。只要題目對、做得深、問題解得好，自然會有商業的價值。

回顧我創業的歷程，這三位教授種下了我對科技創業的信念：

● 知識，不只是研究成果，它可以是產品的核心（就像PageRank）。 ● 教學，不只是傳授知識，它也能啟動創作與設計的能量（就像Tableau）。 ● 教室，不只是終點，它可以是影響力的起點（就像Coursera）。

在台灣，我當了多年的教授，深感我們太習慣把學術與產業切割開來：教授寫論文，企業做產品，兩不相干。但我認為，教授的研究經費，其實可以視為天使投資基金；學術訓練與學生的養成，也應該視作創業者的養成基地。

學術自由的環境與人才資源，是孕育新創的最好土壤，這樣的資源，應該責無旁貸地成為推動創新的原動力。因為一個科技創業，最核心的，還是團隊科技創新的能力，以及相關的執行力。

（本文摘自《從好技術到好生意》作者：康仕仲)