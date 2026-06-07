為什麼定價關鍵不在成本？ 專家：低價對新創公司是一場陷阱

定價是一家公司長期命運的設計，不僅決定將會站在哪個市場位置，也會決定能走多遠。價格不是等產品做好後才來決定的事，而是從你選擇創業方向的那天，就該一併思考的策略。我相信每一個創業者，在不同的時間點，都曾對價格感到困惑。

那一次，面對我們人生中第一張報價單，我們臨時參考了一些市場價，有的軟體一床收30元，有的收60元。我腦袋轉了幾圈，最後說：「那我們報150元好了。」我們是做整合的，不只是賣系統，我們還包了硬體、安裝、教育訓練、售後支援。高價策略，反而為我們帶來了一群「真正在意品質」的客戶，也給了我們打造穩定產品、提供高品質服務的餘裕。

本文摘自《從好技術到好生意》

價格其實是一種公開宣言。如果你把價格訂得很低，別人就會預期你提供的是基本款的服務。相反地，如果你訂得很高，大家會預期你給的是一個「完整的解決方案」，甚至對你有預想的信任感。

定價，本質上就是你公司的定位。高價嚇不跑對的人，低價留不住對的客戶。願意付比較高價格的客戶，往往更看重的是效率的提升、對員工的幫助，以及使用體驗的順暢。真正要擔心的，不是客戶嫌貴，而是吸引來一群只看價格、隨時準備跳槽的使用者。價格不是讓你勉強活下去的手段，而是讓你活得更好的策略。

新創公司最好從高價策略開始。新的產品與服務，本來就應該比舊方法更好，而不是更便宜。如果你只是比別人便宜，那你只會被歸類為「低價替代品」，而不會被認為是「真正的解決方案」。價格是品牌的語言，它是開場的策略設計，是你對市場說的第一句話。

我們用數字把抽象的策略，轉化為看得見的結果。想像我們有兩家新創公司，就叫A公司與B公司。A公司選擇了「薄利多銷」的路線，靠便宜吸引更多人願意嘗試。B公司選擇「高價高質」的挑戰。高價策略確實會放大顧客的疑慮，也拉高了整個決策門檻。

但反過來看，一旦成交，高價客戶重視的品質與服務，B公司有能力提供並滿足客戶需求，則客戶對產品的黏著度更高、流失率更低。看起來「一開始壓力山大」的高價策略，雖然初期較難成交，卻往往更能吸引真正重視品質、願意長期合作的客戶。

而這些客戶會讓你的事業在後段突然加速，甚至成為推動營收與利潤快速累積的關鍵力量。單價高意味著每位客戶的貢獻毛利更高，即使「獲客成本」（Customer Acquisition Cost, CAC）高，也能更快攤平、快速回本。到了第72個月，差距變得非常驚人：B公司累積的現金餘額足足是A公司的兩倍。

高價策略不只是賺得多，它還讓公司長期擁有更強的現金優勢。定價策略不是決定收多少錢，而是決定你的公司未來能不能有資本打下一場仗。如果你選對了市場——那些看重價值、能感受到差異化的客戶——那麼高價不只是合理，還會帶來更高的客戶價值，也能創造更穩定的留存率。

低價策略看似輕鬆，但對新創來說，低價往往是一場陷阱。低價代表你甚至不相信自己的價值；高價，才是你勇敢說出「我們划算」的方式。新創必須相信自己的創新有價值，敢要求市場給予應有的尊重與代價。唯有如此，你的產品才能被視為典範，而不是廉價的替代品。

（本文摘自《從好技術到好生意》作者：康仕仲)