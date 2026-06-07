從定價看見成長策略分水嶺 台大教授：高價客戶對產品黏著度更高

我們前面談過，價格的本質不只是「收多少錢」，而是牽動一個更深層的議題：公司的定位。但我想強調，「定位」不是一句漂亮的標語，也不是創辦人在簡報上喊出來的願景。真正的定位，是你接下來幾年要走的那條路：你打算服務什麼樣的客戶？你的團隊會長成什麼樣子？你的現金流能不能撐起這個計畫？

為了讓這個概念更具體，我想帶大家進入一場模擬實驗：用數字把抽象的策略，轉化為看得見的結果。

想像我們有兩家新創公司，就叫A公司與B公司。它們的條件完全一致：產品功能相近、技術能力相當、團隊背景相似，甚至募資金額也一樣，都是1萬美元起家。唯一的差異，就只有一件事：定價策略不同。

A公司：薄利多銷的路線 ● 月訂閱費：5美元； ● 獲客成本：50美元； ● 每月可取得十位新客戶，之後每月多增加一位（第二個月是十一位，第三個月是十二位，以此類推）。

很明顯，A公司想走的是「低價快速進入市場」的路線，靠便宜吸引更多人願意嘗試。我經常問學生們：「這樣的策略，看起來是不是比較穩健？比較容易成交？」很多人會點頭。沒錯，低價確實降低了進入門檻，客戶也比較願意「先試試看」。這也是許多新創第一直覺會選擇的方式。

B公司：高價高質的挑戰 ● 月訂閱費：10美元； ● 獲客成本：100美元（是A公司的兩倍）； ● 同樣從每月十位新客戶開始，之後每月增加一位。

本文摘自《從好技術到好生意》

產品功能其實類似，但B公司選擇了高價策略。這意味著他們必須花更多時間與資源去說服客戶：「我們值得這個價。」我問大家一個問題：「為什麼高價策略，會讓獲客成本變高？」學生X說：「因為客戶要更多說明、更久才下決定吧？」

沒錯。高價策略確實會放大顧客的疑慮，也拉高了整個決策門檻。這表示，團隊必須投入更多心力與資源，不只是製作更高品質的行銷素材、準備完整的產品示範與成功案例，還得配置經驗更豐富的銷售與客服人員，才能真正說服客戶：「我們值得這個價格。」

但反過來看，一旦成交，高價客戶重視的品質與服務，B公司有能力提供並滿足客戶需求，則客戶對產品的黏著度更高、流失率更低，日後升級與加購的潛力也遠高於只求便宜的客戶。

為了讓比較更清楚，我整理出A公司與B公司在策略思維上的差異，請見表3-1。

接著我問全班：「如果你是投資人，你會選哪一家？」

學生Y說：「A公司感覺風險小、安全。」學生Z接著說：「但是B公司看起來後面比較有爆發力。」

我點點頭，總結道：「對，這就是我們要驗證的關鍵：價格策略不只是短期行銷技巧，而是未來長期公司走向的選擇。」

（本文摘自《從好技術到好生意》作者：康仕仲)