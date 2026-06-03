沒在顧人！台大教授帶學生見長照機構1幕震撼 護理主任自信推眼鏡令人更難過

也有人問：「可是學術界創業，不是很容易被看不起嗎？」我的回答是：「沒錯，一開始很多人會質疑，甚至看不起。說你學術不務正業，說你跑去搞商業化。但後來我明白：最好的研究，是社會用得到、看得見的知識。學術的價值，不在高牆內的掌聲，而在牆外的改變。」

我那時之所以真正下定決心，不是因為熱血或創業夢，而是我清楚地知道：我不只是做出一個產品，我看到了一個問題，而我剛好有能力解決它。這樣的時刻，不見得常有。但當它來了，你如果選擇退開，那整個過程就真的只是一份報告。

長照現場令人震撼

看見了什麼，才知道值得投入？理論上的想像，和創業現場的感受，是兩回事。

我真正下定決心走上創業這條路，是在參與國科會高齡科技計畫的那段期間。那時，我帶著學生進入長照機構田野調查，一邊研發產品，一邊試著理解現場真正的需求。原本我們只是想更了解使用者，好設計出對的功能。沒想到，看到的卻遠比預期更震撼。

本文摘自《從好技術到好生意》

照服員、護理師、廚房與行政人員，每天要面對的是一群需求多樣、狀況複雜的長者。他們負責三餐備餐、健康監測、身體照護，還得處理突發狀況，有時候一通電話，就是緊急送醫。但真正讓我們震驚的，不是體力的勞動，不是情緒的壓力，而是「記錄」這件事。

照服員每天一早就得開始測量血壓、血糖、脈搏，幫長者發藥、記錄進食情況。有的長者吃得慢、有的挑食，照服員必須詳實記錄誰吃了什麼、吃了多少、有沒有剩。

除此之外，還要定期完成一整套標準化的照護評估：認知能力、情緒狀態、營養風險、壓瘡風險、跌倒風險……這些紀錄是後續護理決策的依據，也是照護品質的核心依靠。

花費大量時間抄寫資料

但在我眼前，這些關鍵資料竟然都是靠手工完成。一筆一筆抄在紙上，再回到辦公室登打到Excel裡。我忍不住問現場的護理主任：「這樣不會抄錯嗎？」主任很有自信地推了推眼鏡說：「我們會檢查很多次。」她的回答讓我敬佩，也讓我難過：這不就更浪費時間嗎？

我們身處在自豪為「科技島」的台灣，有這麼多世界級的工程師、這麼多先進的技術，卻還讓第一線的照服員，用鉛筆、紙張和手工輸入，去處理關乎長者健康與生命的記錄工作。這不只是效率的落差，更像是一種時代的錯位——明明科技就在我們手邊，卻離他們的日常那麼遙遠。

我望著牆邊一排排塞滿的紙本檔案夾，看著照服員在走廊、廚房、辦公桌前忙著抄寫，不禁問自己：

● 這些檔案要花多少人的心力與時間才能做完？這樣真的能夠幫助照護更好嗎？ ● 這樣的記錄流程，不會太浪費人力與時間嗎？ ● 會不會有人因為太忙，忘了寫？ ● 會不會匆忙間寫錯，甚至抄錯對象？ ● 如果大部分時間都耗在低頭寫字，那又有多少心力能用來觀察現場狀況、即時應變？

真正該照顧的，是眼前的長者，不是滿桌的紙張。後來我們進一步分析照服流程，發現他們有超過六成的時間，並不是在照顧人，而是在處理資料！這不只是效率的問題，更是工具的問題。那麼數位科技應該可以幫上很多忙吧？那時我腦中開始浮現一個畫面：

● 如果，資料能直接用手機輸入，照服員在床邊就能完成紀錄，不必再來回奔波？ ● 如果，語音能即時轉成文字，還能自動分類、歸檔，省去低頭抄寫與重複輸入的時間？ ● 如果，所有資料都存在雲端，不必再翻紙本，就能讓醫師、家屬隨時查閱，跨地點也能即時共享？ ● 又如果，AI能讀懂這些紀錄，主動預測跌倒風險、營養狀況或疾病變化，讓照護團隊提前介入、提早處理風險？

（本文摘自《從好技術到好生意》作者：康仕仲)