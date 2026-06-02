長照現場辛酸！台大教授目睹照服員蹲角落 「手背上」寫長者體溫與脈搏

從研究計畫，走進照護現場

我們的目標，是打造一套能協助住宿型長照機構提升效率的資訊系統。說來簡單，做起來卻困難重重。

長照是個資訊化極低的產業。許多機構仍仰賴紙本紀錄，甚至連網路都不穩。

照服員工作繁重，年紀偏大的也不在少數，對電腦操作本來就不熟悉，當他們的工作早已多到連喘息的時間都沒有，現在卻還要他們學習系統、轉換習慣，甚至會有「還沒看到好處，麻煩就先來了」的排斥感。

本文摘自《從好技術到好生意》

有一次，我們到一間機構實地訪查。下午的走廊裡，我看到一位照服員蹲在角落，用筆在自己手背上記下每位長者的體溫與脈搏，再快步走回護理站，把數據一筆一筆地登打進Excel。她一邊輸入，一邊苦笑：「其實有時候我也會不小心寫錯哪位幾度，只好寫個大概。」

那一瞬間，我突然明白了一件事：學術成果不能只停在論文裡。

如果學術成果只停留在論文裡，卻沒辦法幫助這些在現場蹲著記數據的人，那它的價值也只是文字而已。那位照服員不需要什麼最先進的尖端科技，她需要的是一個簡單、可靠、不添麻煩的工具。

教授從研究轉向創業的轉捩點

這一刻，成了我從「只做研究」轉向「解決現場問題」的關鍵轉捩點。

「老師，您那時候是怎麼決定從研究轉去創業的？」有同學在課後追問。 我說：「不是我決定的，是需求決定的。當你看到你做出來的系統，真的能讓照服員少一點錯誤、多一點喘息空間，你會開始問自己：如果我不把它做成產品，那這整段研究，不就白做了嗎？」

成果做出來了，然後呢？

我們用了兩年的時間，從使用者經驗設計出發，我們真的做出了一套架構在雲端、而且可以在手機、平板、電腦跨裝置使用的系統原型。能夠記錄長者的日常照護、支援交班流程，甚至提供家屬回報功能。

學術上看似完成任務了，理論也驗證得差不多，按理說可以寫報告、畫句點。但計畫結束前夕，審查委員語重心長地說：「這個成果不能只是報告，你們應該去創業，把它變成真的產品，讓更多機構用到。」

我愣住了。創業？我們這群教授，是來做研究的，不是來開公司的啊！

但那一刻，我腦中突然浮現十年前在史丹佛聽過的那三個故事：

● Google的PageRank，起於一項研究演算法，最後變成全球搜尋的核心技術； ● Tableau的原型，來自一門課的學生作業，後來成為改變商業決策的工具； ● Coursera的平台，源自一位教授錄課上網的實驗，最後推動了全球教育的革新。

為什麼我們不能也是？為什麼不能把這個成果，從校園帶出來？為什麼不能把研究經費，當成一種天使投資？

那個念頭，成為我從學術走向創業的第一步。我們做的那套系統，正是後來智齡科技的第一個產品——Jubo的雛形。

（本文摘自《從好技術到好生意》作者：康仕仲)