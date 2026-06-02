學生憂創業報高價案子拿不到 教授戳破「1盲點」：公司更快耗盡

高價嚇不跑對的人，低價留不住對的客戶

「老師，可是開高價，會不會沒人買？」有同學小聲問。我笑了笑，回答：「這正好是我們要討論的第二個現象：價格會決定你的客戶是誰。」

我舉了一個大家熟悉的例子：汽車。買豐田（Toyota）的人，看重的是耐用、省油、經濟實惠；買特斯拉（Tesla）的人，追求的是科技感、品牌價值與駕駛體驗；而買BMW的人，注重的是性能與操控感。三者都是車，都能上路，但客群完全不同。他們的預算不同、決策邏輯不同、對服務的期待也完全不同。

本文摘自《從好技術到好生意》 同樣的道理放到B2B的長照市場。想要找最便宜方案的機構，通常不在乎使用者體驗，只要能交差就好。這種客戶甚至會說：「工程師幫我改一下啦，不要加價啦！」他們在意的只是價格能不能壓低，而不是產品能不能真正幫助現場。

但願意付比較高價格的客戶，往往更看重的是效率的提升、對員工的幫助，以及使用體驗的順暢。這類客戶會期待產品真的能解決問題，會要求我們不斷改善。說實話，這種客戶會「逼」著我們進步，也會讓產品加速進化。

價格決定公司存亡關鍵

所以，我常提醒團隊：不要害怕一開始價格訂得高。真正要擔心的，不是客戶嫌貴，而是吸引來一群只看價格、隨時準備跳槽的使用者。因為那樣，你做得再辛苦，也很難累積出真正的價值。

談到這裡，我想帶你們進一步思考一個更嚴肅的問題：價格，甚至決定了一家公司能不能活得下來。

在創業初期，每一個案子都是救命的案子。你可能會想：「簽到單子比較重要，先報低價把客戶拿下來再說。」

但事實上，如果價格報得太低，即使簽到了，也可能根本不足以支撐產品的開發、售後服務，甚至團隊的薪水。換句話說，你的公司會越賣越辛苦，最後反而更快耗盡。

這時總會有同學問：「老師，那報高價會不會連案子都拿不到？」我的回答是：「拿不到的案子，值得拿嗎？」我不是要大家故意開天價嚇跑客戶，而是要你們明白：價格不是讓你勉強活下去的手段，而是讓你活得更好的策略。

（本文摘自《從好技術到好生意》作者：康仕仲)