從好技術到好生意 康仕仲從台大教授到實戰7年搶下50%市占率

為什麼定價的關鍵，不在於成本？

我一走進教室，開門見山地問大家：「如果你嘔心瀝血地做出一款產品，終於準備上市，你會怎麼定價？」前排的同學先開口：「要看成本吧？」我點點頭，「不錯。但接著問題來了：你要比成本高多少？利潤怎麼抓？」

另一位同學補充：「不能太貪心啦，但也要高一點，不然沒利潤。」我忍不住笑了，還沒說什麼，後排又有同學舉手：「那就看看市場行情怎麼賣吧？」我追問：「那你是要跟別人一樣的價格？還是比他們高？還是壓低一點？」教室裡忽然熱鬧起來，有人說：「應該便宜一點，才比較好賣。」也有人搖頭反駁：「但貴一點才有利潤啊！」

我讓討論進行一陣子，停下來之後，看著大家說：「這就是我們今天這一課要處理的關鍵問題：定價，真的只是抓個合理數字這麼簡單嗎？」

成本不是定價基準，價值才是

講到定價，我想到很糗的真實事情。在我們創業初期，我記得是個普通的星期三早上，我正坐在辦公室裡，對著產品改善的待辦清單，思考要發展什麼功能，先解哪一個bug。

本文摘自《從好技術到好生意》

門突然被推開，我們的業務小林氣喘吁吁地走進來，臉上帶著一點興奮：「老師，那家機構說要買了！」我還來不及回應，他就補了一句：「他們問我們價格，叫我們報個方案。」

整個辦公室瞬間安靜了兩秒，我和創辦團隊面面相覷。接著我才反應過來—我們居然還沒想過：該怎麼報價？我們的產品，到底值多少？那一刻，我們意識到，價格不是等你產品做好後才來決定的事，而是從你選擇創業方向的那天，就該一併思考的策略。

創業這條路上，常常是這樣：你熬夜寫程式、設計功能、整理資料庫，做出了一個你自己覺得不錯的產品；你也努力找朋友介紹、跑市場、打電話、安排拜訪，好不容易引起了一些潛在客戶的興趣。就在你終於要進行第一次真正的銷售時，對方丟出那句簡單又致命的話：「你們這個多少錢？」這時你才發現，你做了九十九分的產品，但如果這一分的價格策略沒想清楚，你可能連門都進不了。

我相信每一個創業者，在不同的時間點，都曾對價格感到困惑。要賣便宜，怕別人覺得你是雜牌；要賣貴，又怕被市場罵貴、嚇跑客戶；賣太多版本，怕複雜；賣太簡單，又怕留不住不同層級的需求。

那一次，面對我們人生中第一張報價單，我們臨時參考了一些市場價，有的軟體一床收30元，有的收60元。我腦袋轉了幾圈，最後說：「那我們報150元好了。」夥伴們一愣：「會不會太高？」我說：「我們是做整合的，不只是賣系統，我們還包了硬體、安裝、教育訓練、售後支援。

我們是要做出一個完整的解法，不是只賣一段程式碼。」我又繼續說，因為我們的使命，就是要讓照護更輕省，真正要能幫助到客戶，我們要做出價值，要有完整的配套方案，不是只賣軟體，讓客戶更不方便，我們要賣一站式的解決方案。

我們按下送出報價單的那一刻，心裡還是有點忐忑。但那之後，我們慢慢發現，高價策略，反而為我們帶來了一群「真正在意品質」的客戶，也給了我們打造穩定產品、提供高品質服務的餘裕。

（本文摘自《從好技術到好生意》作者：康仕仲)